Ürettiği premium araçlarla beğeni toplayan Lexus, yeni SUV modeli RX’i Türkiye’de satışa sundu. Araç, Türkiye’de 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Ürettiği premium otomobillerle belirli bir kesime hitap eden Lexus’un SUV modeli RX SUV, Türkiye’de satışa sunuldu. İstanbul ve Ankara showroomlarında satışa sunulan yeni araç, farklı versiyonlarıyla beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Lüks SUV modeli, özellikle geniş aileler için fazladan koltuk seçeneği sunuyor. 5 kişilik versiyonunun yanı sıra RX L ismiyle 6 ve 7 kişilik modelleri de sahip olan araç, RX L’in 6 kişilik versiyonunda kaptan köşkü koltuklara sahip olacak. Lexus’un bu yeni lüks SUV’sini, ülkemizde 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Lexus’un popüler SUV modeli olan RX, şirketin aynı zamanda en fazla satış başarısı elde eden modeli oldu. 2005 yılında kendi kendini şarj edebilen hibrit motora da kavuşan model, dördüncü nesliyle de yeni özellikler kazandı.

Tasarımı değiştirildi

Lexus, yeni RX SUV’sinde bazı ufak tasarımsal değişikliklere gitti. Bu kapsamda daha ince farlara sahip olan aracın tamponları da daha yuvarlak hatlara sahip olarak tasarlandı. Ayrıca aracın stop grubuna ve bazı sinyallere “L motifleri eklendi.

Otomobilin kabin kısmında ise 12,3 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden aracın pek çok özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Şirket, bu ekranla hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteği sunuyor.

Donanım özellikleri

Lexus’un RX SUV serisinde; 2.0 litre hacimli, turbo motora sahip 238 beygir ve 340 nm tork üreten RX 350 ile birlikte kendi kendini şarj edebilen hibrit bir motora sahip bir model de bulunuyor. RX’in 450h modelinde bulunan 3.5 litre hacimli, direkt enjeksiyonlu V6 motor, elektrikli motorla birleşerek 313 beygir güç üretebiliyor.

Lexus RX’in özellikleri

Lexus’un yüksek fiyatlı SUV’si Lexus Safety Sytem+ özellikleriyle geliyor. Bu özellik, kaza yaşanmasını engellemeye çalıştığı gibi kazaların şiddetini de azaltabiliyor. Ayrıca araçta, yayaları ve bisikletlileri algılayan ön çarpışma sistemi de bulunacak. Eğer sizler de Lexus RX SUV’i satın almayı düşünüyorsanız, Türkiye’de 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla Ankara ve İstanbul showroomlarında bulabilirsiniz.