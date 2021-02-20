Lüks otomotiv şirketi Lexus, Twitch yayıncısı Fuslie ile ortaklık yaparak oyuncular için özel bir otomobil ortaya koydu. Fuslie'nin IS 350 F Sport otomobili, yapılan değişikliklerle bir bilgisayara ve dev bir monitöre ev sahipliği yapmaya başladı.

Toyota'nın lüks otomobil odaklı markası Lexus, bugün ilginç bir ortaklığa imza attı. Otomobil üreticisi, Twitch kullanıcısı Fuslie ile kullanıcının Lexus IS model otomobilinde düzenlemeler yapmaya karar verdi. IS 350 F Sport model sedan otomobil, Lexus ortaklığıyla bir "oyuncu arabasına" dönüştürüldü.

Lexus IS 350 F Sport otomobili, oyuncu arabasına dönüştü derken hiç de abartmıyoruz. Twitch yayıncısı ve Lexus, otomobilin bagajına bir bilgisayar, yolcu koltuğuna HD çözünürlükte dev bir monitör, çekilerek açılıp kapanabilen ve klavyenin ve farenin konulduğu bir masa ve 3D yazıcıyla yazılmış bir kontrolcü koydu.

Oyuncuları çekmeye yönelik üretilen otomobil:

Elbette Lexus'un Twitch yayıncısı Fuslie ile ürettiği bu otomobil herhangi bir şekilde seri üretimde bulunmayacak. Fakat Lexus adına konuşan bir yetkili, otomobilin bir gösteri modeli olacağını açıkladı ve otomotiv fuarlarının geri dönmesiyle bu özel aracı sahnelerde görebileceğimizi belirtti.

Otomotiv sektörü, gençlere hitap etme şeklini değiştiriyor:

Lexus'un Twitch yayıncısıyla yaptığı ortaklık, otomotiv devlerinin gençlere hitap etme şekillerinde yaşanan değişikliğin tek örneği değildi. Daha önce Honda, yeni Civic modelini Twitch'te göstermiş, otomobil devi Ford ise Mustang Mach-E modelini interaktif bir pistte sürme imkânı sunmuştu.

Otomobil sektörünün pazarlamada izlediği bu yeni yol, yapılan bir anket sayesinde takip edilmeye başlamıştı. Bu ankete göre yeni neslin kayda değer bir çoğunluğu gelecekte araba satın almaya ve hatta sürmeye özel bir ilgi duymuyordu. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasıyla şirketler, gençleri kendilerine çekmek için haberimize konu olan ortaklığa benzer faaliyetler yürütmeye başladı.