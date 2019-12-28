LG'nin 2020 Soundbar Serisinde Yer Alacak Olan Yenilikler

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, CES 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni LG Sounbar serisinin ilk duyurusunu yaptı. Açıklanan bilgilere bakacak olursak yeni modeller, bulunduğu odayı adeta bir ev sinemasına çevirecek gibi görünüyor.

Yeni yıla girmemize sayılı günlerin kaldığı bu dönemde dev şirketler de gelecek yıla ait teknolojileri için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Yaşanan son gelişme ise Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG cephesinden geldi. Firma, CES 2020’de tanıtılacak olan üstün ses kaliteli yeni Soundbar serisinin ilk duyurusunu yaptı.

Beraberinde pek çok yeniliği getirecek olan yeni seri, kaliteli ses, bağlantı kolaylığı, akıllı işlevsellik ve LG TV’ler ile bütünleşen şık bir tasarım vadediyor. Yeni serinin ayrıca doğruluğu ve derinliği bir araya getirerek gerçeğe en yakın ses deneyimini sunacağı ve bas gibi pek çok ince ayarda gelişmiş özelleştirmelere imkân sağlayacağını da söyleyebiliriz.

2020 model Soundbar, bulunduğu odayı sinema salonuna çevirecek:

Yeni modelde bulunan belki de en büyük yenilik olan “AI Room Calibration”, yapay zekâ destekli bir ses kalibrasyonu olarak biliniyor. Dolby Atmos veya DTS:X ile oluşturulmuş içeriklerle birleştirilebilen yeni teknoloji, bu sayede bulunduğunuz odadaki sesi çok daha gerçekçi bir hâle getirebilecek ve kullanıcı deneyimini çok daha üst bir seviyeye taşıyabilecek.

LG’nin yeni Sounbar serisi, gerçeğe en yakın canlı ev sineması deneyimini sağlayabilmek için yeni seriyle uyumlu olan SPK8 Kablosuz Hoparlör Kiti aracılığıyla 4K Pass desteğini de sahip. Öte yandan bir başka yenilik olarak LG, 2020 yılında daha fazla modeline Google Asistan desteğinin ekleneceğinin altını çiziyor.

LG’nin 2020 model Soundbar modellerinin fiyatının ne olacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazlara dair daha fazla bilgiyi önümüzdeki hafta başlayacak olan CES 2020 etkinliğinde görebileceğiz.