Intel'in DG1 GPU'su ile İlgili Bazı Bilgiler Ortaya Çıktı

Yeni senenin yaklaşmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin yeni senede çıkaracağı ürünlerle ilgili bilgiler ve söylentiler de artmaya başladı. Bu söylentilere konu olan şirketlerden bir tanesi de Intel.

2019’un bitmesine sayılı günler kala teknoloji devlerinin 2020 senesi içerisinde çıkaracağı ürünlerle ilgili de çeşitli bilgiler ve dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Yeni senede çıkaracağı ürünler konusunda söylentilere konu olan şirketlerden bir tanesi de ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel.

2020 yılıyla birlikte ABD’li teknoloji devi Intel’in yeni güçlü grafik kartlarını müşterileriyle buluşturacağına yönelik söylentiler de güç kazanmaya başladı. “KOMACHI_ENSAKA” adlı bir Twitter kullanıcısı, Intel’in DG1 grafik kartının EEC listelemesini ortaya çıkardı.

Intel’in DG1 GPU’su

Ortaya çıkarılan EEC listesinde DG1 GPU’sunun, 96 işletim birimli bir GPU (grafik işleme birimi) olarak ortaya çıktığı görülüyor. Bu da Intel’in bu grafik işleme birimi ile giriş seviyesi grafik kartlarını hedef almayı planladığı anlamına geliyor.

Eğer ki grafik birimi, eski nesil GPU’lar ile benzer bir tasarım prensibini benimsiyorsa bir işletim birimi başına yaklaşık 8 tarama birimi düşeceği anlamına geliyor. Bu da toplamda tüm DG1 GPU’su için 768 tarama birimi demektir. Ancak DG1’in içerisindeki 12. nesil Gen Xe tasarımı farklı bir yaklaşımı benimsiyorsa bu, iki kat daha fazla tarama birimi görebileceğimiz anlamına geliyor ki bu da toplamda 1.536 tarama birimi oluyor.

EEC listelemesindeki girdiler ise şöyle:

DG1 External FRD1 96 EU Accessory Kit (Alpha) Develpment Kit (DGD12KEF3A)

Discrete Graphics 96EU DG1 8+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH4A)

Discrete Graphics 96EU DG1 6+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH4A)

Intel’in yeni grafik işleme birimiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.