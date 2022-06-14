LG, 2022 model televizyonlarını Türkiye pazarında satışa sundu. Hem OLED hem de mini LED panellere sahip olan yeni televizyonlar, sundukları özelliklerle tüketiciyi etkilemeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 2022 model televizyonlarını Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Yeni işlemciler, yeni işletim sistemi webOS 22, 97 inçe varan boyutlar ve oyuncular için mükemmel bir deneyim vadeden 0,1 milisaniye tepki süresi, LG'nin yeni televizyonlarını ilgi odağına yerleştirecek gibi görünüyor.

LG'nin Türkiye'ye getirdiği yeni televizyon modelleri OLED panellere sahipler. Ayrıca dileyen tüketiciler, QNED olarak isimlendirilen mini LED panellere sahip televizyonları da satın alabilecekler. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan LG'nin 2022 model televizyonlarına yakından bakalım.

Karşınızda LG OLED neo serisi

LG'nin OLED evo serisini anlatmak gerekirse; bu serinin şirket için amiral gemisi statüstünde olduğunu söyleyebiliriz. LG’nin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş ve en parlak OLED panellerini kullanan televizyonlar, 5. Nesil a9 AI işlemciden güç alıyorlar. Bu işlemcinin sunduğu "Parlaklık Artırıcı" özelliği G2 modelini OLED evo olmayan modellere göre %30, C2 modelini ise 20% daha parlak hale getiriyor. Bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor.

LG'nin 2022 OLED TV serisi, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak için eklenen yeni ekran boyutlarına sahip. Dünyanın ilk 97 inç OLED TV'sine ve yeni 83 inç modeline ek olarak, G2 serisi 77, 65 ve 55 inç seçenekleri sunuyor. G2 serisinin Galeri Tasarımı, TV’lerin mükemmel görünmesi ve izleme ortamına daha fazla uyum sağlaması için duvara boşluksuz olarak monte edilebiliyor. LG'nin C2 serisi ise, toplam altı ekran boyutuyla 2022 serisinin en geniş ekran boyut seçeneklerini sunuyor. Daha küçük boyutlu TV’lerden hoşlananlar veya konsol ve PC oyunları oynayanlar için ideal olan yeni 42 inç’lik OLED TV, C2 serisinin 83, 77, 65, 55 ve 48 inç’ten oluşan geniş model yelpazesine ekleniyor. Yeni C2 serisi, daha sürükleyici izleme deneyimi, zarif ve ince bir tasarım sunmaya yardımcı olan daha ince çerçevelere de sahip.

2022 serisindeki diğer bir yenilik ise TV’yi ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmek isteyen tüketiciler için tasarlanan OLED evo teknolojisine sahip 65 inç LG OLED Objet Collection, Easel (65ART90). Bir tuvali andıran Easel modeli, minimalist tarzı ve nötr renklerin zarif kullanımıyla her odaya kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor ve her türlü iç mekana şıklık katıyor. Danimarkalı ünlü tekstil markası Kvadrat tarafından tasarlanan TV’nin kumaş kaplı kapağı, kumandaya tek bir dokunuşla hareket ederek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Tam Görünüm modunda eksiksiz bir OLED evo deneyimi yaşanırken Yarı Görünüm modunda saat ve müzik modu devreye alınabiliyor.

LG'nin 2022 model TV'lerinde kullandığı a9 işlemci neler sunuyor?

Yeni ve geliştirilmiş LG 5. nesil a9 işlemci, yeni OLED evo modellerinin performansını artırmak için derin öğrenme algoritması kullanıyor ve ekran öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek görüntülere daha fazla üç boyutlu bir kalite veriyor. Z2, G2 ve C2 serisi modellerde bulunan 5. nesil a9 işlemci, ekranda 5.000'den fazla alanı ayrı ayrı işleyen ve her birini hem daha parlak hem de daha canlı ve ayrıntılı bir görüntü üretmek için geliştiren yeni Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme algoritmasına sahip. LG'nin bu yeni işlemcisi, Gelişmiş AI Ses özelliği aracılığıyla ses kalitesini artırarak TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor. 2022 OLED TV serisinde iki boyut seçeneği (65 inç, 55 inç) ile yer alan A2 modelinde ise kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi 5. nesil a7 işlemci ile destekleniyor.

2022 serisi LG OLED TV'ler, LG'nin yenilikçi Smart TV platformunun en yeni sürümü olan webOS 22 ile birlikte geliyor. Yeni sürüme eklenen çoklu kullanıcı profili özelliği ile kullanıcılar farklı profiler oluşturabiliyor, her profil sahibi izleme tercihlerine göre kendine özel olarak sunulan tavsiyeleri görebiliyor. webOS22, ekranı mobilden TV'ye yansıtmanın basit bir yolunu sağlayan NFC Magic Tap ve evdeki bir TV'den diğerine Wi-Fi aracılığıyla kablo veya uydu içeriğinin yansıtılmasına olanak tanıyan Room to Room Share gibi kullanıcı dostu özellikler de sunuyor.

0,1 milisaniye tepki süresi (GtG), düşük giriş gecikmesi ve HDMI 2.1 desteğine sahip LG OLED serisi, PC ve konsol oyun deneyimine ek olarak bulut oyun platformu GeForce NOW ile de kesintisiz oyun keyfi sunuyor. LG OLED'deki Game Optimizer menüsü ile kullanıcılar, özel oyun özellikleri ve ön ayarlar arasında hızlı bir şekilde seçim yapmanın veya bunlar arasında geçiş yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Işıklar kapalıyken daha iyi bir oyun deneyimi için ekran parlaklığını ayarlayan yeni Karanlık Oda Modu, G-SYNC uyumlu, FreeSync Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarları gibi ayarlar Game Optimizer aracılığıyla da seçilebiliyor. 2022 serisi için yeni olan başka bir özellik ise, LG'nin çeşitli oyun türleri için ekran ön ayarları sunması. Daha önce mevcut olan FPS, RTS seçeneklerine bu yıl bir de spor modu ekleniyor.

LG'nin mini LED teknolojili televizyonları da Türkiye'de!

LG, yeni OLED TV’lerinin yanı sıra, 2022 serisi QNED TV’lerini de Türkiye pazarına sundu. Ultra Geniş 8K mini LED modelleri ile öne çıkan LG'nin Premium LCD TV'leri canlı renkleri, keskin görüntüleri ve sunduğu olağanüstü izleme deneyimi ile tanınıyor. LG'nin tescilli Quantum Dot NanoCell teknolojisine sahip yeni QNED TV'ler, daha doğru renkler ve gelişmiş kontrast ve parlaklık ile izleyicinin ilgisini en üst düzeye çıkararak çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Yüzde 100 renk hacmi ve renk tutarlılığı sağlamak için uluslararası ürün test kuruluşu Intertek tarafından onaylanan LG QNED TV'lerin, 55 inçten 86 inç'e kadar değişen ekran boyutları bulunuyor.

Her biri geleneksel bir LED'in yalnızca 1/40 boyutunda olan yaklaşık 30.000'e kadar mini LED ve binlerce yerel karartma bölgesi ile LG'nin QNED Mini LED TV'leri, her sahnenin daha gerçekçi görünmesini ve hissetmesini sağlayan hassas parlaklık kontrolü sunuyor. 8K QNED Mini LED TV'ler ayrıca LG'nin derin öğrenme özellikli 5.Nesil a9 akıllı işlemcisi ile donatılmış durumda. Daha keskin, daha dinamik görüntüler sağlamak için Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme’yi kullanarak her kareyi analiz eden ve ince ayar yapan Gelişmiş AI Görüntü özelliğinden yararlanılıyor. Bu televizyon modellerinde de OLED modellerinde olduğu gibi webOS 22, NFC Magic Tap, Room To Room Share, Dolby Vision IQ, HDMI 2.1, Game Optimizer ve Game Dashboard özellikleri yer alıyor.