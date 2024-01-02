LG Elektronik, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024 için kolları sıvamış durumda. Koreli dev, pek çok yenilikçi teknolojiyi sergileyecek.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında yer alan CES, yakın zamanda yeniden kapılarını açacak. Bu etkinliğe katılacak firmalar arasında yer alan LG, deneysel teknolojiler ve alternatif çözümler geliştirmek için kullandığı LG LABS'e özel bir alan ayıracaklarını açıkladı.

Her yaşam şeklinde uygun LG ürünleri tanıtılacak

Etkinlikte tanıtılacak ürünlerden ilki DukeBox by LG Labs olacak. Vakum tüplü ses sistemleriyle ince OLED panellerinin teknolojisini bir araya getiren bu ilginç cihazın amacı ise kaliteli müzik ile modern teknolojileri bir araya getirebilmek. Böylece ses kalitesi çok daha üst düzey olan, daha interaktif bir çeşit müzik kutusu görebileceğiz. OLED panelin şeffaflığını ayarlayabildiğimiz, altta öne bakan üstte ise 360 derece hoparlör sistemine sahip bu cihaz büyük ilgi görecektir.

Etkinlikte göreceğimiz bir diğer cihaz ise Bon Voyage'ın geliştirilmiş versiyonu oldu. Bu kişiselleştirilebilir çekme karavanın boyutları 2.2 metre x 3.8 metre x 2 metre olarak açıklanmıştı. Bu karavana yatak, buzdolabı, ses sistemi, elektrikli ocak, su arındırma cihazı gibi istenilen ekipmanlar yerleştirilebiliyor.

Kahve makinesi pazarına LG DUOBO geliyor

Son yıllarda hemen her teknoloji firması gibi LG de kendi kahve makinelerini getiriyor. DUOBO adlı kapsül kahve makinesi, aynı anda iki farklı kahveyi yapabiliyor. ABD'de kitle fonlama kampanyası ile karşımıza çıkan cihaz, yanında CUBO adlı bir karakterle gelecek.

LG'nin fuarda sergilemeyi planladığı diğer cihazlar arasında LG CineBeam Qube, LG gram Fold, LG XBOOM, LG StandbyMe Go, LG tiiun mini ve brid.zzz by LG Labs gibi cihazlar da karşımıza çıkacak. CES 2024, 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Convention Center'da gerçekleştirecek.