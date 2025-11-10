Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonları Bir Gecede "Tuğla"ya Dönüştüren Hata: "Bootloop" LG'nin Mobilde Sonunu Nasıl Getirdi?

Bir zamanların efsanesi LG, G serisiyle akıllı telefon sektörüne yön veriyordu. Peki, G4 ve G5 modellerindeki kronik "bootloop" ve batarya sorunları nasıl bir çığa dönüştü? Bir devin pazardan çekilmesine yol açan o büyük hataları ve sonuçlarını inceliyoruz.

Telefonları Bir Gecede "Tuğla"ya Dönüştüren Hata: "Bootloop" LG'nin Mobilde Sonunu Nasıl Getirdi?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Tarih 2013, akıllı telefon pazarında Samsung, Galaxy S4 ile rüzgâr estiriyor, Apple ise iPhone 5S ile "premium" algısını koruyordu. Tam o sırada LG, masaya öyle bir kart sürdü ki tüm dengeler sarsıldı: LG G2. İncecik çerçeveleri, o döneme göre devasa ekranı ve en önemlisi, "delilik" dediğimiz o yenilikçi arka tuş takımı... LG, G2 ile "ben de buradayım" dememiş, resmen "pazarın yeni sahibi benim" ilanında bulunmuştu.

G2'nin yarattığı o muazzam "hype", G3 ile devam etti. 2K ekranı ilk kullananlardan biri oydu. Her şey yolunda görünüyordu. LG hayran kitlesi sadıktı ve marka büyüyordu. Ancak inovasyonun ince çizgisinde yürüyen LG, o çizgiden öyle bir düştü ki o düşüşün enkazı yıllar sonra koca bir devi mobil pazardan sildi. O facianın adı, teknoloji dünyasının unutamadığı o kâbus: Bootloop.

LG G4 ile patlayan "bootloop" tam olarak neydi?

Başlıksız-1

G4, deri kapaklı tasarımı ve iddialı kamerasıyla geldiğinde yine gündeme bomba gibi düşmüştü. Ta ki telefonlar, sebepsiz yere açılış ekranında takılı kalmaya başlayana kadar. "Bootloop", en basit anlatımıyla telefonun sürekli yeniden başlaması, işletim sisteminin asla açılamaması demekti. Üstelik bu sorun yazılımsal değildi; donanımsaldı. Kötü lehimleme ve anakart sorunları yüzünden telefonlar, bir sabah uyandığınızda o zamanın en pahalı cihazlarından biri olan bir tuğlaya dönüşüyordu.

Asıl facia şuydu: Telefon açılmadığı için içindeki hiçbir veriye ulaşamıyordunuz. LG, önce sorunu kabul etmedi, sonra servise getirin dedi. Ancak servisler yetersiz kaldı. Güven, G serisinin anakartı gibi yanmıştı. Bir markanın sadık müşterisine yapabileceği en kötü şey başlarına gelmişti; en değerli anılarını, "kalitesizlik" yüzünden kaybetmişlerdi.

Faciayı büyüten deney: LG G5 ve modüler kâbus

Başlıksız-1

LG, zararın neresinden dönersen kârdır diyeceğine, G4'ün enkazını "modüler" bir çılgınlıkla örtmeye çalıştı: LG G5. "LG ve arkadaşları" adını verdikleri o sök-tak aparatlar kağıt üzerinde ilginçti ancak pratikte bir fiyaskoydu. Kimse yanında ekstra aparat taşımak istemedi. Üstelik o modüler yapı, telefonun kasasında G4'ü aratmayan kalite sorunlarına, özellikle batarya ve kasada kronik boşluklara yol açtı.

LG G5'in bataryası da G4'ten farksızdı. Hızla tükenen, şişen bataryalar ve bitmeyen bootloop sorunu, G5'i de vurdu. LG, sorun çözücü imajını tamamen kaybetmiş, yeni sorun yaratıcı konumuna düşmüştü. Rakipleri Samsung S7 Edge ile tasarımda zirve yaparken, LG'nin elinde satılmayan modüller ve öfkeli müşteriler kalmıştı. İnovasyon yaparken kullanıcıyı dinlememenin bedeli çok ağır oldu.

Kaçınılmaz son: Güven kaybı ve beyaz bayrak!

Başlıksız-1

LG G6, V30, G7 gibi sonraki modeller aslında kötü telefonlar değildi. Hatta G6 ile çerçeveleri inceltip toparlar gibi oldular. Ama artık çok geçti. "Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer" atasözünün teknoloji pazarındaki karşılığı LG olmuştu. "Acaba bunda da bootloop olur mu?" korkusu, "LG alınmaz" algısına dönüştü. O sadık kitle çoktan Samsung, Huawei ve hatta OnePlus gibi yeni oyunculara geçmişti.

LG Velvet ve Wing gibi son çırpınışlar da milyarlarca dolarlık zararı durduramadı. Ve 2021'de beklenen oldu: LG, akıllı telefon pazarından resmen çekildiğini duyurdu. G2 ile zirveye çıkan, G4/G5 ile çakılan o dev, kendi hatalarının kurbanı oldu. Geriye, "Keşke G2'nin yolundan gitseydiniz" diyen milyonlarca kırgın kullanıcı bıraktılar.

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri
Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Peki siz o dönem hangi LG modelini kullandınız? O meşhur bootloop kâbusu sizin de başınıza geldi mi? Tecrübelerinizi yorumlarda anlatsan, o günlere hep birlikte dönelim.

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim