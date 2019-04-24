LG, Güney Kore'de Telefon Üretimini Askıya Alma Kararı Aldı

Güney Koreli şirket, telefon üretimini Kore'de askıya alırken üretim fabrikasını Vietnam'a kaydırdı.

LG ve Samsung, teknoloji alanındaki dev Güney Koreli şirketlerden ikisi ve bu iki dev, birçok alanda olduğu gibi akıllı telefon alanında da birbirlerinin en dişli rakipleri konumundaydı. Ancak LG, bir süredir akıllı telefon alanında zorluklar yaşıyor ve bunun da etkisiyle birlikte Güney Kore’deki akıllı telefon üretimini askıya alma kararı aldı.

Bu karar, şirketin maliyetleri düşürme ve mobil piyasadaki konumlarını optimize etme adımlarıyla birlikte alındı. Çıkan haberlere göre üst segment telefonların üretiminin gerçekleştirildiği Güney Kore, şirket için oldukça önemli olsa da üretimini Vietnam’daki farikasına yönlendirecek.

Tüm bunlara rağmen LG’nin akıllı telefon üretimini kısa vadede durdurması beklenmiyor. Düşük satış rakamlarına rağmen şirket, Samsung gibi rakipleriyle mücadele etmeye devam edecek. Şirketin, diğer birçok Android telefon üreticisinin aksine marka tanınırlığının bulunması da oldukça önemli bir koz.