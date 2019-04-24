  • LG, Güney Kore'de Telefon Üretimini Askıya Alma Kararı Aldı

LG, Güney Kore'de Telefon Üretimini Askıya Alma Kararı Aldı

1 dk okuma süresi
19
6
5
4
1
Güney Koreli şirket, telefon üretimini Kore'de askıya alırken üretim fabrikasını Vietnam'a kaydırdı.

LG ve Samsung, teknoloji alanındaki dev Güney Koreli şirketlerden ikisi ve bu iki dev, birçok alanda olduğu gibi akıllı telefon alanında da birbirlerinin en dişli rakipleri konumundaydı. Ancak LG, bir süredir akıllı telefon alanında zorluklar yaşıyor ve bunun da etkisiyle birlikte Güney Kore’deki akıllı telefon üretimini askıya alma kararı aldı.
İLGİLİ HABER

Güney Kore 5G'ye Tamamen Geçiş Yapıyor: LG, 5500 Adet 5G İstasyonu Kurdu

Bu karar, şirketin maliyetleri düşürme ve mobil piyasadaki konumlarını optimize etme adımlarıyla birlikte alındı. Çıkan haberlere göre üst segment telefonların üretiminin gerçekleştirildiği Güney Kore, şirket için oldukça önemli olsa da üretimini Vietnam’daki farikasına yönlendirecek.
İLGİLİ HABER

Askeri Seviye Dayanıklılığa Sahip LG X4 2019 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Tüm bunlara rağmen LG’nin akıllı telefon üretimini kısa vadede durdurması beklenmiyor. Düşük satış rakamlarına rağmen şirket, Samsung gibi rakipleriyle mücadele etmeye devam edecek. Şirketin, diğer birçok Android telefon üreticisinin aksine marka tanınırlığının bulunması da oldukça önemli bir koz.

Kaynak : https://www.xda-developers.com/lg-suspends-smartphone-production-south-korea/
Etiketler: Lg, vietnam, güney kore
19
6
5
4
1
Emoji İle Tepki Ver
19
6
5
4
1