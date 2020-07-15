LG Innotek, Dünyanın En Küçük Bluetooth Modülünü Duyurdu

LG Innotek, dünyanın en küçük düşük enerjili Bluetooth modülünü geliştirdiğini duyurdu. Sadece yarım santimetre kadar uzunlukta olan bu modül, IoT cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. LG Innotek, tasarladığı modülle sektörün önde gelenlerinden olmaya çalışacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin iştiraklerinden bir tanesi olan LG Innotek, dünyada bir ilke imza attığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, dünyanın en küçük düşük enerjili Bluetooth modülünün geliştirildiği ifade edildi. Bu modül, LG Innotek'i özellikle de nesnelerin interneti (IoT) sektöründe ileri noktalara taşıyacak.

LG Innotek'in açıklamalarına göre dünyanın en küçük düşük enerjili Bluetooth modülü, minimum seviyede enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da pil kapasitesi sınırlı olan giyilebilir teknolojik ürünler için büyük bir önem arz ediyor. Şirket, geliştirdiği modülün akıllı aydınlatma ürünleri, prizler, kablosuz kulaklıklar, işitme cihazları ve glikoz ölçüm cihazları gibi pek çok çeşitteki üründe kullanılabileceğini ifade ediyor.

İşte dünyanın en küçük düşük enerjili Bluetooth modülü

LG Innotek, geliştirdiği modülü kullanacak olan cihazların mükemmel seviyede iletişim kalitesi sunacağını söylüyor. Ayrıca şirkete göre IoT cihazları her geçen gün biraz daha küçülüyor ve bu küçülme, sadece yarım santimetre kadar uzunluğa sahip olan bu modülü daha da önemli bir hale getiriyor. Şirket, yeni modülünde ultra hassas devre teknolojisi kullandığını ve bu sayede de bu modülün kullanılacağı tüm ürünlerin yüksek performans vadedeceğini ifade ediyor.

LG Innotek'in geliştirdiği dünyanın en küçük düşük enerjili Bluetooth modülünün etkileyici noktalarından bir tanesi de iletişim mesafesi. Şirket, bir kullanıcının akıllı telefonu ile bir IoT cihazı arasında yüksek kalitede bağlantı kurabileceğini söylüyor. Bunun olmasını sağlayan şey ise entegre anten olarak isimlendirilen bir teknolojinin kullanılıyor olması. LG Innotek, bu modülle akıllı telefon bağlantısının, arada birkaç duvar olsa bile sorunsuz olacağını ifade ediyor.

LG Innotek, tasarladığı modülü sadece diğer teknoloji üreticilerine satmak için kullanmayacak. Şirket, kendi bünyesinde de IoT cihazlar üretmenin planlamalarını yapıyor. Bu bağlamda özellikle de Tayvan, Japonya, ABD, Çin ve Avrupa pazarlarını hedefleyen şirket, geliştirdiği modülü bir an önce ürünlerine entegre etmek ve sektörün ileri gelen şirketlerinden bir tanesi olma amacına ulaşmak istiyor.