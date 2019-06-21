Nesnelerin İnterneti, Çocuklar İçin Tehditler Barındırıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte adeta bilgisayarların ve internet dünyasının içine doğan çocuklar, yeni nesil Internet of Things (nesnelerin interneti) cihazlarıyla kodlama ve tasarım oluşturma becerilerini her geçen gün daha da geliştiriyorlar ancak uzmanlara göre nesnelerin interneti çocuklar için bazı olumsuzluklara sahip.

Çocukların IoT cihazları için programlama öğrenerek kendilerini geliştirmeleri, ilk bakışta oldukça iyi bir gelişme olarak yorumlanabilir ancak Lancaster Universitesi'nden uzmanlar, konunun tam olarak öyle olmadığını belirtiyorlar. IoT cihazlarının uygun şekilde değerlendirilmemesi sonucunda bu cihazlar, çocuklar ve etrafındaki diğer insanlar için risk oluşturabilir.

Çocukların IoT cihazlarını kullanarak ürettikleri verilerin kullanımı, ticarileştirilmesi ve güvenlik endişeleri, uzmanların ebeveynleri uyarmasındaki en önemli etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan riskleri değerlendirerek bir çalışma yapan Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Bran Knowles, şu ifadeleri kullandı:

"IoT cihazlarıyla kodlamayı öğrenen çocukların gizlilik ve güvenlik anlayışlarında önemli boşluklar olabilir. Ebeveynlerin de çocukların mahremiyetlerini yönetmelerini ve güvende olmalarını sağlama konusunda yeterli teknik bilgisi olmayabilir. Çocuklar sosyal medya zorbalığına karşı eğitiliyorlar ancak henüz müfredatta IoT hakkında bir eğitim yok. Bu da IoT tasarımcılarının çocuklar için uygun stratejiler belirlemesi gerekliliğini ortaya koyuyor."

Yaptıkları çalışmanın; tasarımcıların kritik risklere karşı uygulayacağı strateji için oldukça yardımcı olacağını, aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunmak için yeterli fonksyonları sağlayacağını söyleyen Knowles, bu sayede risklerin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor.