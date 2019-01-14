Samsung'dan Katlanabilir Telefon İçin Önemli İpucu

Paris'taki bazı reklam panolarına ilan veren Samsung, katlanabilir akıllı telefonun gelecek ay Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtılabileceğinin ipucunu verdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 20 Şubat’ta gerçekleşecek ‘Galaxy Unpacked 2019’ etkinliğinde Galaxy S10 serisi ile birlikte muhtemelen yeni nesil Galaxy Watch, Samsung Dex ve birkaç ilgi çekici ürün daha tanıtacak. Peki Galaxy S10’larla birlikte Galaxy X ya da Galaxy F olarak adlandırılması beklenen katlanabilir akıllı telefonun tanıtılma ihtimali olabilir mi?

Fransa’nın başkenti olan Paris’teki ünlü Place de la Concorde’da (Concorde Meydanı) bulunan reklam panolarına ilan veren Samsung, Galaxy Unpacked 2019 etkinliği sırasında katlanabilir akıllı telefonun da tanıtılabileceğine dair çok önemli ipuçları verdi. Peki bu ‘tuhaf’ şekillerin bulunduğu reklam panosunda tam olarak ne yazıyor?

Reklam panosunda Güney Kore alfabesi olan Hangeul ile ‘미래를 펼치다’ ve ‘이월 이십일’ yazıyor. Bu yazılar Türkçe’ye ‘Gelecek açıklanıyor’ ve ‘Şubat 20’ olarak tercüme edilebilir. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta ise ‘Açıklanmak’ kelimesi için aynı zamanda katlı olanı açmak şeklinde de kullanılabilen bir kelime seçilmiş olması.

CES 2019 sırasında önemli açıklamalarda bulunan Samsung’un Ürün Strateji ve Pazarlama Müdürü Suzanne de Silva, katlanabilir akıllı telefonun yılın ilk yarısında tanıtılacağını söylemişti. Belki de Samsung, 20 Şubat’ta tahmin edilenden daha fazla ses getirecek bir etkinlik düzenler ve katlanabilir akıllı telefonunu ortaya çıkarır.