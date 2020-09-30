LG, ilk kez geçen sene karşımıza çıkan Signature OLED RX isimli 65 inç boyutundaki katlanabilir televizyonu ekim ayının sonlarında satışa sunacağını duyurdu. Televizyon, türünün tek örneği olacak.

Dünyanın en popüler televizyon markaları arasında yer alan Güney Kore devi LG Electronics, önümüzdeki ay büyük beklentilere sahip yeni TV’sini satışa sunacak. LG’nin bir kutunun içinden yükselerek çıkan ve 65 inçlik bir boyuta ulaşan akıllı TV’si “Signature OLED RX”, ilk olarak geçtiğimiz yıl ABD’de düzenlenen CES Fuarı’nda karşımıza çıkmıştı.

Arkasında bir görüntü paneli olmadığı için serbestçe bükülebilen bir OLED ekran kullanılarak geliştirilen bu TV, Seul’de düzenlenecek etkinliğin ardından ekim ayının sonunda piyasaya sürülecek. Televizyonun fiyatı ise görmeye alışık olmadığımız kadar yüksek.

LG Signature OLED RX TV’nin fiyatı ne kadar?

LG’nin devrim niteliği taşıyacak televizyonu, fiyat olarak da fark yaratmayı başarıyor. Güney Kore’de 100 milyon Won (85.400 Dolar) fiyat etiketine sahip olacak televizyon, ülkemizde vergiler hariç 660 bin TL’nin üstüne bir fiyata sahip olacak.

3 farklı görünüme sahip

LG’nin yeni TV’si, odanıza en iyi şekilde uyum sağlamak için 3 farklı seçenekle geliyor. İsterseniz tüm televizyonu kutusunun içine koymak mümkünken, isterseniz satır görünümü (televizyonun sadece bir kısmının gösterildiği görünüm modeli) isterseniz de tam görünüme alabilirsiniz.

Diğer donanım özellikleri

LG’nin amiral gemisi TV’si olacak Signature OLED RX TV, şirketin diğer 2019 OLED serisi televizyonlarında da olan 2. nesil Alpha 9 akıllı işlemciyle karşımıza çıkıyor. ThinQ AI desteği ile yeni ekran algoritmalarını, Amazon Alexa ve Google Asistan gibi sanal asistanları da destekleyen televizyon, HDMI 2.1 bağlantı girişiyle yüksek kare hızı (HFR) desteği, gelişmiş ses kanalı (eARC), değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve Dolby Atmos özellikleriyle karşımıza geliyor.

100 milyondan fazla kendinden aydınlatmalı piksele sahip LG OLED TV, en derin siyahları ve en gerçekçi görüntü kalitesini kullanıcılara sunmayı vadediyor.