LG, 163 İnçlik 4K microLED TV'si LG Magnit'i Tanıttı

Tüketici elektroniği konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi olan LG, yeni 163 inçlik 4K microLED TV'sini açıkladı. Şirketin LG Magnit adını verdiği TV, LG'nin microLED teknolojisini kullandığı ilk televizyon oldu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, son yıllarda akıllı telefon dünyasında zor zamanlar geçirse de ev elektroniğinde ve özellikle de TV'lerde oldukça etkileyici işler ortaya koymayı başarıyor. Şirket, her sene CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) tüketici pazarı için yeni ve oldukça yenilikçi TV'ler tanıttı.

Şirket bu yeni ve yenilikçi tasarımlarına da kaldığı yerden devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, microLED teknolojisinin kullanıldığı devasa 163 inçlik 4K TV'sinin perdelerini açtı. Şirketin LG Magnit adını verdiği cihaz, LG'nin microLED teknolojisini kullandığı ilk TV'si oldu.

LG'den 163 inçlik 4K microLED TV

LG, yeni piksel teknolojisiyle birlikte izleyicilere oldukça zengin ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Tabii TV'nin 163 inçlik boyutundan da anlaşılabileceği gibi ev kullanımları için pek de uygun değil. Şirket, yeni TV'siyle daha çok büyük şirketleri, müzeleri, otelleri hedef alıyor.

TV'nin kendisine, yani LG Magnit'e baktığımızda ise 4K çözünürlük desteği ve Alpha AI işlemciden gücünü aldığı görülüyor. TV, cihaz içerisindeki etkileşimleri gerçekleştirmek için LG'nin webOS yazılımını kullanıyor.

Beebom'da yer alan habere göre LG Magnit'in ekranı, yansımaları azaltan ve seyir açılarını genişleten bir siyah kaplamayla birlikte geliyor. Şirket, bunun, kullanıcıların TV ekranını kolayca ve hızlıca temizlemelerine yardımcı olacağını da dile getiriyor. LG, bu canavarlarını daha çok iş dünyasına satmayı planlıyor ve bundan sebep fiyat etiketi bireysel kullanıcıların karşılayabileceğinden çok daha fazla olacaktır.