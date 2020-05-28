LG'nin Yeni Bütçe Dostu Telefonu Phoenix 5 Görüntülendi

LG, yakın zamanda yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5'i çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri henüz ortaya çıkmasa da fotoğrafı paylaşıldı. Phoenix 5, AT&T operatörüne özel olarak üretilecek.

Geçtiğimiz yıllarda telefon endüstrisinde önemli bir konumda bulunan LG, bu alanda bulunan eski başarılarını devam ettirmek istiyor. Son birkaç yıldır gelişen teknolojiye ayak uydurmayı başaramayan şirket, bu sene ipleri daha sıkı tutuyor. Yeni çıkartacağı telefonlarla tekrar zirve yarışına ortak olmak isteyen LG'nin üzerinde çalıştığı bütçe dostu bir telefon ortaya çıktı.

LG Phoenix 5 olarak adlandırılan telefon, AT&T operatörüne özel olarak piyasaya sürülecek. Telefonun ortaya çıkan fotoğrafları, ön ve arka kamera kurulumları haricinde telefon hakkında çok fazla bilgi içermiyor. Görünüşe bakılırsa LG, bu bütçe dostu telefonunun ön kamerasını su damlası çentiğe konumlandırmayı tercih ederken arka taraftaysa ikili kamera kurulumunu kullanmış.

Phoenix 5'in ortaya çıkan fotoğrafı:

LG, 2018 yılında piyasaya sürdüğü telefonu Phoenix 4'ün selefi olarak Phoenix 5'i kullanıcılarına sunacak. 2 senedir serinin en üst modeli konumunda bulunan Phoenix 4, Snapdragon 425 tarafından güçlendiriliyordu. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyordu. 5 inç LCD ekrana sahip cihaz, 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla tam olarak fiyat/performans ürünü hâline gelmişti.

Cihazın özellikleri hakkında henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor ancak giriş seviyesinde bir telefon olduğu ve serinin bir önceki modelinin özellikleri göz önüne alınırsa çok yüksek özelliklere sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Cihazın fiyatınınsa 100 doların (680 lira) altında olacağı düşünülüyor.

Phoenix 5'in AT&T operatörüne özel olarak çıkacağını yazımızın başında belirtmiştik. AT&T operatörü, ülkemizde hizmet vermiyor. Bu nedenden dolayı cihazın Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Cihazın yeni özellikleri ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.