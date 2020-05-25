LG Smart TV’lere Vodafone TV Desteği Geldi

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, 2018 ve 2019 model LG imzalı akıllı televizyonlara Vodafone TV uygulamasının geldiğini duyurdu. Kullanıcılar, Vodafone TV üzerinde platforma özel yüzlerce içeriğe, spor kanallarına ve özel yapımlara göz atabilir.

Vodafone tarafından piyasaya sürülen; 80’den fazla yerli ve yabancı televizyon kanalını akıllı telefon, tablet bilgisayar, tarayıcı veya akıllı televizyon üzerinden izleme imkânı sunan Vodafone TV, artık LG markalı akıllı televizyonlarda kullanılabilecek. 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması, kullanıcılara birçok avantaj sunuyor.

Vodafone TV’nin sunduğu bu avantajların başında 24 saate kadar geri alma özelliği geliyor. Buna ek olarak 80’i aşkın televizyon kanalını; ayrıca film, dizi ve çizgi film gibi pek çok kategoride 4 binin üzerinde içeriği izleme imkânı da Vodafone TV’nin avantajları arasında yerini alıyor.

Vodafone TV’de sunulan içerikler neler?

Kullanıcılar, Vodafone TV’de FOX Life, FX, FOX Crime, National Geographic ve National Geographic Wild kanallarının en popüler dizi ve belgesellerini bulabiliyor. Buna ek olarak spor tutkunları için S Sport, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi pek çok canlı spor yayını da Vodafone TV’de bulunuyor.

Sinemalardan sonra platforma eklenen filmler ve Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinliklerin yanı sıra kullanıcılar, 'Kafa Doktoru' ve 'Eski Zamanlar' gibi Vodafone TV’ye özel yapımları da Vodafone TV üzerinden izleme imkânına sahip.

LG Smart TV’lerin öne çıkan özellikleri, Vodafone TV ile birlikte kullanılabiliyor:

LG, kullanıcıların akıllı televizyonlar için geliştirilen LG Smart TV arayüzü webOS’u, hareket sensörlü Sihirli Kumanda’yı ve Türkçe akıllı ses algılama fonksiyonlarını Vodafone TV ile entegre bir şekilde kullanabileceklerini söylüyor.

Vodafone TV desteğine de kavuşan LG Smart TV’ler hakkında daha fazla bilgi almak ve modellere göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, bağlantıdan LG’nin resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.