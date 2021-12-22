LG, profesyoneller için tasarladığı yeni monitörü 28MQ780'i duyurdu. 16:18 en boy oranına sahip monitör, ilk bakışta iki monitör varmış gibi görünüyor. LG'nin yeni monitörünün fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte daha çok profesyonellere hitap eden yeni monitörünü duyurdu. 16:18 en boy oranı ile baktığınızda sanki iki monitör varmış gibi görünen ürün, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde de dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki LG'nin yeni monitörü, tüketiciye neler sunuyor?

LG'nin 28MQ780 kodlu monitörü, 2.560 x 2.880 piksel (SDQHD) çözünürlük sunuyor. Nano IPS panele sahip olan monitör, 27,6 inç büyüklüğü ile kullanıcılar için yeterli boyutu da sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini kapsayan ürün, 300 nit parlaklık değerine sahip. LG'nin yeni monitörünün belki de en etkileyici yanı ise neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olması.

Karşınızda LG 28MQ780 monitör

2 adet HDMI, 1 adet de Display Port girişine sahip olan LG 28MQ780, sahip olduğu USB Type-C girişi ile güç sağlıyor. MAXXAUDIO destekli 7 wattlık iki stereo hoparlöre de sahip olan monitör, kullanıcıların harici hoparlör ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bir standla gelen monitörün yükseklik, eğim ve döndürme ayarları kullanıcı özelinde yapılabiliyor.

LG, yeni monitörünün fiyatını henüz açıklamadı. CES 2022 etkinliklerini işaret eden yetkililer, çift ekranmış gibi görünen fiyatının bu etkinlikte lansman yapacağını ve sonrasında da piyasaya sürüleceğini ifade ettiler.