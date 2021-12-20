LG, düzenlediği bir etkinlikle oyuncu dizüstü bilgisayarı sektörüne resmen giriş yaptığını duyurdu. "UltraGear 17G90Q" isimli bir modeli tanıtan şirket, yüksek donanım özellikleri ile sade tasarımı bir araya getirmiş durumda.

Güney Koreli teknoloji devi LG, ürün gamını dizüstü oyun bilgisayarı ile genişletti. Düzenlediği bir etkinlikte yepyeni dizüstü bilgisayarını duyuran şirket, "UltraGear 17G90Q" ile oyuncuları mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki LG'nin ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı, kullanıcılara neler vadediyor?

LG'nin ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı, 17,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir LCD ekranla geliyor. sRGB renk uzayının yüzde 99'unu destekleyen, 1 ms gecikme süresine sahip olan ve 300 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunabilen dizüstü bilgisayar, sade ve ince tasarımı ile de dikkat çekiyor. Öyle ki UltraGear 17G90Q, yalnızca 21,4 mm kalınlık değerine sahip. Ürünün ağırlığı ise 2,7 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Karşınızda LG'nin ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı

LG UltraGear 17G90Q, Intel'in 11. nesil Tiger Lake H işlemcilerinden güç alıyor. GPU cephesinde ise NVIDIA GeForce RTX 3080'in varlığını görüyoruz. Bu yüksek gücü 32 GB'ye kadar RAM ve 1 TB de SSD ile taçlandıran mühendisler, buhar odası şeklindeki özel soğutma sistemi ile de oyun tutkunlarına ısınmanın olmadığı bir deneyim vadediyorlar. Bu dizüstü bilgisayarı satın alan tüketiciler, UltraGear Studio isimli yazılım üzerinden dizüstü bilgisayarlarının sıcaklık değerini takip edip, ince ayarlar yapabilecekler.

LG'nin ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. Bu bağlamda; bir adet USB 4 Gen 3 Type-C, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 2 ve bir adet de HDMI portuna sahip olan model, Ethernet kablosu portunu da içeriyor. Ancak bu porta pek de gerek olmayabilir çünkü LG UltraGear 17G90Q, Wi-Fi 6E teknolojisine de sahip.

LG UltraGear 17G90Q teknik özellikleri

Ekran: 17,3 inç FHD LCD. 300 Hz tazeleme sRGB renk uzayının yüzde 99'u

17,3 inç FHD LCD. 300 Hz tazeleme sRGB renk uzayının yüzde 99'u İşlemci: 11. nesil Intel Tiger Lake H

11. nesil Intel Tiger Lake H RAM: 32 GB'ye kadar

32 GB'ye kadar Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080

LG'nin piyasaya sürdüğü ilk oyuncu dizüstü bilgisayarının fiyatı açıklanmadı. Şirket, CES 2022'deki etkinliğinde UltraGear 17G90Q'yu da göstereceğini ve fiyatını da açıklayacağını söyledi.