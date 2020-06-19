LG, Yeni Şeffaf OLED Dokunmatik Ekranını Tanıttı

LG, teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni şeffaf OLED dokunmatik ekranını tanıttı. Şirketin ticari kullanımlar için tasarladığı yeni ekranı daha dayanıklı, daha canlı ve daha duyarlı bir deneyim vadediyor.

LG Electronics yeni şeffaf OLED ekranlarını InfoComm 2020 Connected fuarında sergiledi. Güney Koreli teknoloji devi, kapasitif film teknolojisini kullanan şeffaf dokunmatik ekranlarının havaalanları, oteller, mağazalar ve müzeler gibi birçok yerde kullanılmak üzere tasarlandığını açıkladı.

LG, şeffaf panellerin %38 geçirgenliğe sahip olduğunu ve daha büyük bir ekran oluşturmak için birden fazla ekranın yan yana da eklenebileceğini belirtti. Yeni transparan OLED ekran, geleneksel şeffaf LCD ekranlardan önemli ölçüde daha fazla saydamlık sağlarken son derece duyarlı ve doğru bir dokunma deneyimi vadediyor.

LG'nin yeni şeffaf OLED dokunmatik ekranı daha canlı ve duyarlı bir deneyim vadediyor

55 inç boyutundaki şeffaf ekran, uygulamaya bağlı olarak 400 nit'e kadar parlaklık ve 150.000:1 kontrast oranı sunabiliyor. Ekran en ince noktasında 7 mm kalınlığa kadar iniyor. Ayrıca HDMI girişi, DP girişi / çıkışı, RS-232C girişi / çıkışı, ses çıkışı, USB 2.0 girişi, dokunmatik USB giriş/çıkışı, LAN ve IR dahil olmak üzere geniş bağlantı seçeneklerine sahip.

LG'nin yeni OLED paneli, ekran saydam olsa bile zengin renkler ve yüksek kontrast üretebiliyor. İçerik, ekrana uyum sağlayarak geniş açılardan görüntülenebiliyor. P-Cap dokunmatik filmi, daha sezgisel ve ilgi çekici bir çözüm olarak kullanıcı etkileşimine hızlı ve doğru yanıt veriyor. Şeffaf ekran, tek seferde 10 temas noktasını destekliyor.

LG'nin Şeffaf OLED Dokunmatik ekranı temperli, yansıma önleyici ve kırılmaya dayanıklı ön cam ile üretildi. Ayrıca kullanılacak yerin fiziksel ortamına ve istenen etkiye bağlı olarak farklı yapılara ve mekanlara yerleştirilebilmeleri için yarı monte edilmiş olarak gelirken, yatay ve dikey olarak konumlandırılabiliyor.

Şirket, panellerin dijital projektörlere kıyasla bozulmaya karşı daha dayanıklı bir film ekranı sunduğunu iddia etti. Yeni şeffaf OLED ekranın Tayvan'daki Showtime Sinemaları'nda kullanılacağını da belirtti.