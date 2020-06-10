LG Velvet 4G'nin Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

LG Velvet, geçtiğimiz haftalarda 5G destekli tanıtılmasının ardından şimdi de 4G versiyonu ile karşımıza çıkabilir. Daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak gelmesi beklenen LG Velvet 4G'nin tasarımına ve teknik özelliklerine dair detaylar ortaya çıktı.

LG, 5G destekli orta sınıf akıllı telefonu Velvet'i geçtiğimiz ay Güney Kore'de tanıtmıştı. Son olarak yine orta seviyede uygun fiyatlı bir seçenek olarak Style 3'ü duyuran teknoloji devinin bir sonraki adımı Velvet'in 4G destekli versiyonu olacak gibi görünüyor.

Snapdragon 845'ten güç alan LG Velvet'in 4G versiyonu, LM-G910 model numarasıyla ortaya çıktı. Ayrıca LG Velvet 4G'nin sızdırılan fotoğrafları, telefonun tıpkı 5G versiyonu gibi damla çentikli ve kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

LG Velvet'in 4G versiyonu kanlı canlı görüntülendi

LG Velvet 4G'ye ait olduğu öne sürülen LM-G910 model numaralı telefon, Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi temel donanım özellikleri sunacak. LG Velvet'in 4G sürümünün daha güçlü ancak eski nesil bir işlemci ile geleceği söylenebilir.

LG Velvet 5G'nin arka kameralarında 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP'lik geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü yer alıyordu. LG, yeni cihazda da aynı kamera dizilimini kullanacak. Ayrıca yeni telefon, 5G versiyonuyla yine aynı renk yelpazesine sahip olacak.

LG Velvet 4G, Geekbench'te de görüldü

Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonda 6.8 inç 20.5:9 en boy oranına sahip Cinema FullVision FHD+ OLED ekran ve ekran üzerindeki damla çentikte 16 MP selfie kamerası yer alacağı söyleniyor. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı, stereo hoparlörler ve hızlı şarj desteği sunan 4.300mAh batarya yer alacak.

LG VELVET 4G'nin 5G versiyonundan %20 daha ucuz olacağı ve yakında çeşitli pazarlarda piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde LG Velvet'in yeni modeline dair planları resmi kaynaklardan öğrebiliriz.