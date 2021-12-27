CES 2022 öncesinde adından bahsettirmek isteyen LG, ofisten eve her yerde kullanılabilecek yeni şeffaf OLED ekranlarını tanıttı.

Tüm dünyanın merakla beklediği etkinliklerden birisi olan CES 2022, 5 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek yeni teknolojileri tanıyacağımız bu fuar öncesinde bazı şirketlerse şimdiden yeni teknolojilerini tanıtmaya başladı. Bu şirketlerden birisi, televizyon ve ekran denince akla gelen ilk isimlerden birisi olan LG oldu.

LG, CES 2022 öncesinde yaptığı tanıtımla herkesi etkilemeyi başardı. Şirket, günlük mobilyalara yerleştirilebilen yeni şeffaf OLED ekranlarını tanıttı. OLED Shelf (OLED raf), OLED Shopping Managing Showcase (OLED sergi), Show Windows (vitrin) ve Smart Window (pencere) ürünlerini gösterdi. Tüm bu ürünler, ticari kuruluşlar, ofisler, evler ve ulaşım gibi hayatımızın pek çok alanında kullanılabilirliğe sahip durumdalar.

LG'nin yeni şeffaf ekranları:

LG’nin tanıttığı her OLED ekran, aslında adını olduğu gibi yansıtan bir kullanıma sahip. OLED Shelf (Raf) isimli ürünü, bir raftan sarkan iki şeffaf OLED ekranıyla bir oda dekorasyonu olarak da kullanılabiliyor. Bir ürün sergisi olarak görev yapabilecek olan Shopping Managing Showcase ise özellikle mağazalara yönelik tasarlanmış durumda. Ekran, arkasında bulunan gerçek ürünlerle birlikte kendisinde de ürünler göstererek çok daha iyi bir ürün sergisi sunabiliyor.

Show Window isimli OLED ekran da mağazaları vitrin kurmak için alan ve uğraştan kurtarıyor. Son olarak LG, henüz görsel olarak göstermediği Smart Window isimli OLED ekranını da duyurdu. Bu ekranın da ofis için görüntülü görüşme ve sunumlar için kullanılabileceğini açıkladı. LG’nin bahsi geçen tüm ürünleri, 55 inçlik 1080p çözünürlüğünde OLED panellere ev sahipliği yapıyor.

LG’nin gördüğümüz tüm bu ürünleri aslında birer konsept. Bu da bu ürünleri muhtemelen gerçek dünyada yakın bir zamanda göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Fakat yine de LG’nin OLED ekranları, gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızın en yakın kanıtı olarak gözlerimizin önünde yer alıyor.