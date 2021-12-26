Garip özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken ancak pek başarılı olamayan 10 dizüstü bilgisayar modelini derledik. Asus, Dell, Acer gibi dev markaların ürünlerinin de yer aldığı listeye birlikte bakalım.

Günümüzde hem performans hem de tasarım anlamında son derece gelişmiş dizüstü bilgisayar modelleri üretilse de yıllar boyunca alışılmadık tasarım ve özelliklere sahip birçok model başarısız oldu. Bu başarısızlıklar, başarılı ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı.

Geçmiş yıllarda üretilen ve teknolojinin gelişimine bir şekilde katkı sunmayı başaran 10 farklı dizüstü bilgisayar modelini bir araya getirdik. Dokunmatik klavyelerden, dönebilen ekran teknolojilerine hem tanıtıldığı dönem hem de günümüz için ilginç olmayı başarmış bu bilgisayar modellerine ve kısaca özelliklerine birlikte bakalım.

IBM ThinkPad 701

IBM’nin subnotebook serisinden IBM ThinkPad 701 modeli ilginç klavye tasarımıyla dikkat çekiyor. ThinkPad 701’in ekranı kaldırıldığında, klavye diyagonal bir açıyla ayrılarak tam boyutlu bir klavye ortaya çıkıyordu. Bu model sürgülü klavyesi nedeniyle Butterfly ThinkPad olarak da biliniyordu. 1995 yılında tanıtılan dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad 701, kısa bir ticari başarı elde etse de aynı yılın sonlarına doğru üretimi durduruldu.

HP OmniBook 800CT

HP OmniBook 800CT model dizüstü bilgisayarı ilginç kılan özelliği klavyede yer alan bir tuş ile kasasından çıkan bir fareye (mouse) sahip olmasıydı. Bu bilgisayarda o dönemlerde hem teknik hem de tasarımdan kaynaklanan gerekçelerde fare görevi gören dokunmatik alan (touch pad) yer almıyordu. Kullanıcıları bilgisayarlara ek olarak mouse almak zorunda bırakmak istemeyen HP, sorunu kasaya bir fare yerleştirerek çözmüştü. Üretici şirket, bu mekanizmayı birkaç modelde daha kullandı.

Via NanoBook

Günümüzde hibrit teknolojiler oldukça yaygın olsa da bu teknolojilerin uzun araştırma ve çalışmalarla geliştiğini unutmamakta yarar var. Bu çalışmaların bir örneği de Via Nanobook model bir diz üstü bilgisayar. Bu bilgisayarı şimdi ve geçmişte diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise bünyesinde bir telefon bulundurmasıydı. Bilgisayar ekranının hemen yanında, kullanıcıların telefonlarını tüm gün yanlarında taşımasına olanak sağlayan bir VoIP telefonu yer alıyordu. GPU birimi, 3D/CDMA adaptörü veya dünya saati yerleştirebileceğiniz değiştirilebilir bir "MobilityPLUS Modülü" içinde 7 inçlik bir ekrana sahip dizüstü bilgisayardı.

Lenovo ThinkPad W700ds

Günümüzde ikinci bir ekrana ihtiyaç duyulduğunda en iyi çözüm harici bir monitöre bağlamak olur. Ancak 2000’lerin sonlarında ekstra ekran ihtiyacı Lenovo’nun Thinkpad 700ds modeliyle çözülebilirdi. Lenovo Thinkpad 700ds’de standart ekrana ek olarak sürgülü bir ekran mekanizması yer alır. Günümüzdeki çift ekranlı bilgisayar teknolojilerinden çok önce Lenovo 17 inçlik ana ekrana sahip bir bilgisayar tasarlamıştı.

Asus Taichi

Asus Taichi model dizüstü bilgisayarında ilginç olan nokta iki ekrana sahip olmasıydı. Asus, günümüzde katlanarak tablete dönüşebilen bilgisayarlardan önce, katlandığında de kullanılabilen bir ekrana sahip bilgisayar üretmişti. Kapağın üzerinde yer alan panelin en olumsuz yönleri ise pil ömrünü çok hızlı tüketmesi ve yetersiz dokunmatik ekran performansıydı.

Asus ROG GX700

Asus’un dev bir sıvı soğutucuyla bir arada çalışan dizüstü bilgisayarı ROG GC700’ün piyasaya sürülmesinin üzerinden pek de uzun bir zaman geçmedi. Asus 2016 yılında, dizüstü bilgisayardaki zayıf termal sistem sorunun önüne geçmek için bilgisayarın arkasına su soğutma sistemi yerleştirdi. 500W ısı dağılımı ile GX700 , CPU ve GPU için performansta %20'lik bir artış ve termallerde %30'luk bir düşüş gördü. Her ne kadar performansı arttırmayı başarsa da ağırlığı nedeniyle kullanıma uygun olmadığı için ciddi bir başarı elde edemedi.

Asus ROG Ana Gemisi GZ700

Asus, 2019’da piyasaya çıkardığı ROG Ana Gemisi GZ700 modeliyle, bir diz üstü bilgisayarla masaüstü bilgisayarı birleştirdi. Bilgisayar 17 inçlik bir ekran, gövdeye mıknatıslarla bağlanan ancak ayrılabilen ve kablosuz olarak kullanılabilen bir oyun klavyesinden oluşuryordu. Klavye çıkarıldığında, ana sistem arkadaki bir ayaklık ile dik duran dev bir tablete dönüşüyordu. Birkaç yıl önce piyasaya sürülen ve oldukça pahalı olan bu bilgisayar da kullanıcılar tarafından tercih edilmedi.

Acer Iconia 6120

Acer, Iconia 6120 model dizüstü bilgisayarında mekanik klavye ve touch mad sistemini sanal bir yüzeye dönüştürdü. Bilgisayara bir tane daha ekran paneli ekleyerek, ilginç bir girişim yaptı. 2010 yıında tanıtılan model; ekranı engelleyen parlama, giriş gecikmesi ve düşük performans gibi çeşitli nedenlerle pek de başarılı olamadı.

Dell XPS 12

Dönüştürülebilir bilgisayarlar genellikle düşük performans sunması nedeniyle başarısız oluyordu. Dell’in geliştirmiş olduğu XPS 12 model geriye eğilebilen ekrana sahip bilgisayar, performans sorununa çözüm getirmişti. Dell, ekranın bir çerçeve içinde yatay eksende dönüşmesini sağlayan bir tasarımla karşımıza çıktı. Ancak bir çerçeve içerisinde dönüşen ekran teknolojisi, gelişen teknolojiyle sadeleşen bilgisayar tasarımlarına göre oldukça hantal kaldığı için yaygınlaşmadı.

3D Dizüstü Bilgisayarlar

3D ekrana sahip cihazlar yine günümüzde oldukça yaygın olsa da bundan bir 10-15 yıl önce bir dizüstü bilgisayarın 3D ekrana sahip olması son derece ilgi çekiciydi. Dell ve Alienware bazı modellerinde bir seçenek olarak stereoskopik 3D teknolojisini kullandı. MSI, Sony, HP, Origin ve Asus gibi markalar da denedi. Ancak hem performansı düşürmesi hem de akstra ücretle satın alınması gerekn bir kite ihtiyaç duyulması nedeniyle o dönemlerde başarılı örnekleri görülmedi.