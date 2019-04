LG, bu hafta V35 ThinQ için Android Pie güncellemesini nihayet başlattı.

LG, şu an Android güncellemelerini en yavaş sunan şirketlerden biri konumunda. Şirketin hâlihazırda Android Pie güncellemesini alan tek telefonu LG G7 One. Fakat G7 One, Android One kapsamında olduğundan dolayı bu cihaz için resmi olarak LG'nin gerçek bir Android Pie güncellemesi çalışması yapmadığı söylenebilir.

Şirketin Andorid Pie işlemine sahip bir diğer cihazı ise LG G8 ThinQ. Fakat bu cihaz, yakın bir zamanda piyasaya sürüldüğü için zaten kutusundan en yeni işletim sistemiyle birlikte çıkıyor.

Tüm bunların yanında şirketin gerçek anlamda Android Pie güncellemesini alan ilk telefonu ise LG V35 ThinQ oldu. Google'ın güncellemeyi yayınlamasından 250 gün sonra nihayet Android Pie, Güney Kore'deki V35 kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Güncelleme, V350N20c yazılım sürümüyle geliyor.

LG ile ilgili haberlerin ve teknik içeriklerin yayımlandığı internet sitesi MyLGPhones'un raporuna göre aynı güncelleme, cihazın ABD sürümleri için test ediliyor. LG V35 ThinQ'nun ABD'deki satışları AT&T ve Google Fi tarafından gerçekleştiriliyor. Güncellemenin G7, V30 ve V40 gibi cihazlara da gelmesi bekleniyor.

LG V35'in şu an için ülkemizde satışta olmadığını hatırlatmakta fayda var. LG'nin ülkemizde de satışa sunduğu diğer cihazları için nasıl bir güncelleme planlaması yaptığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.