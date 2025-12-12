LiDAR sensörün otomobillerde ne kadar hayati olduğunu gösteren video

Rivian’ın paylaştığı video, LiDAR’ın kamera ve radara göre özellikle karanlık ve sisli havada çevreyi çok daha net algıladığını ortaya koyuyor.

Rivian, otonom sürüş teknolojilerinde LiDAR sensöründen vazgeçmeyen markalardan biri. Yayınlanan videoda kamera, kamera + radar ve LiDAR’lı sistemler karşılaştırılıyor. Özellikle karanlık ve düşük görüşte fark açıkça görülüyor.

Video, kameraların ışığa bağımlı yapısı nedeniyle zorlandığı anlarda LiDAR’ın 3 boyutlu çevre algısıyla devreye girdiğini gösteriyor. Radar mesafe bilgisi sunsa da nesnenin ne olduğunu anlamada LiDAR kadar güçlü değil.

Tesla’nın “sadece kamera” yaklaşımı uzun süredir tartışma konusu. Rivian ise bu video ile LiDAR’ın güvenlik için ek bir katman sunduğunu savunuyor. Bu yaklaşım, gelecekte tam otonom sürüşte çoklu sensör kullanımının daha yaygın olabileceğine işaret ediyor.