Life is Strange: Remastered Collection’ın Tarihi Belli Oldu

2021 yılı içerisinde, Life is Strange: True Colors oyunundan iki hafta sonra çıkması beklenen Life is Strange: Remastered Collection, daha önce ertelenmiş ve herhangi bir tarih verilmemişti. Nihayet yeni tarihi belli oldu.

Hikaye tabanlı bir macera oyunu olan ve birçok hayranı bulunan Life is Strange’in farklı paketleri kullanıcıları tarafından her zaman merakla bekleniyor. Seçimlere dayalı olan ve bu hikaye özelliği ile oyuncular tarafından çok tutulan oyun, talepleri karşılamak için farklı versiyonları da oyuncularla buluşturmak için gayret gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Life is Strange: Remastered Collection paketinin piyasaya sürüleceği duyurulmuş fakat sonrasında, dünya genelinde devam eden olaylar ve sorunlar sebep olarak gösterilerek oyun herhangi bir tarih verilmeden ertelenmişti. Duyurulan yeni tarihle birlikte oyuncular, merakla bekledikleri bu oyun için takvimlerini ayarlayabilecekler.

Yeni tarih 2022:

Life is Strange: True Colors versiyonundan kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceği duyurulan fakat sonrasında ertelenen Life is Strange: Remastered Collection için yeni bir tarih verilmemişti. Oyunun yeni çıkış tarihinin 1 Şubat 2022 olacağı açıklandı. Oyunun tekrar ertelenmesi durumunda şirketin oyuncularda karşılaşacağı tepkileri de artık hesaba katması gerekiyor.

İçerisinde Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm oyunlarının iyileştirilmiş versiyonlarını bulunduracak olan ve oyunculara daha iyi görsellik, performans sunacak olan paket, Life is Strange: True Colors oyununun son versiyonunu satın alan oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.