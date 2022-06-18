NASA, Toy Story serisinin sevilen karakteri Buzz Lightyear'dan esinlenen yeni 'Lightyear' filmi için Pixar ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık sayesinde filmin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından izlenebileceği ifade edildi.

Disney’in bünyesinde bulundurduğu Pixar’ın dünya çapında sevilen serisi Toy Story’den akıllara kazınan Buzz Lightyear karakterinden esinlenen ‘Lightyear’ filmi 17 Haziran günü birçok ülkede vizyona girmiş ve hayranlarla buluşmuştu.

Ancak bizim de sizlere aktardığımız üzere daha film çıkmadan bazı haberler ortaya çıkmıştı. Bu haberlerde filmin eşcinsel öpüşme sahnesi sebebiyle çoğunluğu Orta Doğu’da olmak üzere 14 ülkede yasaklandığı ifade edilmişti. Şimdi ise filmle ilgili bir başka gelişme yaşandı ve Lightyear’ın yalnızca sinemalarda değil aynı zamanda uzayda da gösterileceği ifade edildi.

ISS’teki astronotlar Lightyear filmini izleyebilecek

Gelen haberlere göre ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Pixar ile ortaklık kurma kararı aldı. Bu ortaklık kapsamında bir astronot olan Buzz Lightyear karakterinden esinlenen yeni filmin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) da gösterileceği duyuruldu. Açıklamalara göre istasyonda bulunan astronotlar, boş zamanlarında filmi izleyebilecek.

NASA, yaptığı bir basın açıklamasında kaynaklarının yalnızca uzay araştırmalarında değil aynı zamanda filmler ve dizilere teknik bilgi sunma gibi konularda kullanıldığını aktardı. NASA’dan Bert Ulrich de açıklamasında filmi oluşturmak için harcanan emeğe vurgu yaptı ve “Bir NASA astronotu, filmde teknik danışman olarak görev yaptı ve uzaya bakış açısını yansıttı” ifadelerini kullanarak filme yardımcı olan Tom Marshburn isimli astronota dikkat çekti.

Son olarak NASA, ISS mürettebatı ve ünlüler arasında bir iletişim yolu organize etme ve kırmızı halı gibi etkinliklere de katılma gibi birçok konuda hamle yapma gibi planlarının olduğunu da açıklamalarına ekledi.

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