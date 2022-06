Disney'in yakında vizyona girecek yeni animasyon filmi Lightyear, eşcinsel öpüşme sahnesi nedeniyle bazı ülkelerde yasaklandı. Film, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 14 ülkede vizyona girmeyecek.

Disney’in Oyuncak Hikâyesi serisinde tanıştığımız ve akıllarımıza kazınan karakteri Buzz Lightyear, 17 Haziran tarihinde vizyona girecek. Pixar’ın en yeni eseri olacak film her ne kadar sabırsızlıkla bekleniyor olsa da duyurulduğu günden bugüne önemli bir tartışmada da yer almaya devam etti. Filmdeki eşcinsel sahneler, tüm dünyada yankı buldu.

Daha önce Disney’in çıkardığı ve protestolarla karşılaştığı, bu protestoların ardından yeniden filme eklenen sahneler, gelen son habere göre filmin pek çok ülkede vizyona girmesini engelleyecek. Reuters’ın ismini belirtmediği bir yapımcıya dayandırdığı haberine göre film, 14 farklı Orta Doğu ve Asya ülkesinde vizyona girmeyecek.

Lightyear, Çin'de de vizyona girmeyecek

Lightyear filminin vizyona girmeyeceği ülkeler arasında dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin de yer alacak. Yapımcının Reuters’a sunduğu bilgilere göre bu durum, Disney’in Çin’in taleplerini kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Yapımcı, Çin’in Disney’den söz konusu sahneleri kesmesini istediğini, Disney’in ise bunu gerçekleştirmediğini paylaştı.

Filmde tartışma yaratan söz konusu sahnelerde Buzz’ın kadın yakın arkadaşı, başka bir kadın ile evleniyor. Eşcinsel çiftin tartışma yaratan sahnelerindeyse çiftin kısa süreliğine öpüştüğü gözüküyor. Disney, son olarak mayıs ayında Doctor Strange in the Multiverse of Madness yapımıyla gündeme gelmiş, Suudi Arabistan ve birkaç Orta Doğu ülkesinde filmi vizyona sokamamıştı.