Android ekosisteminin en popüler özelleştirilmiş ROM'larından bir tanesi olan LineageOS güncellendi. Söz konusu güncelleme, LineageOS'u 17.1 sürümüne yükseltirken Android 10'un özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından geliştirilmeye devam edilen Android işletim sistemi, bugün belki de milyarlarca akıllı telefona hayat veriyor. Bu işletim sisteminin en önemli özelliği ise açık kaynak kodlu oluşu. Yani hem bağımsız geliştiriciler hem de akıllı telefon üreticileri, Android'in açık kaynak kodlu yapısından faydalanarak özelleştirilmiş sürümler geliştirebiliyorlar.

Android işletim sistemli telefonlar çıkaran teknoloji üreticileri, bu telefonlara sadece birkaç yıl özellik güncellemesi sunuyorlar. Tüketiciler, bu sürecin sonunda telefonlarına yeni özellikler kazandırabilmek için özelleştirilmiş Android sürümlerine yöneliyorlar. Bu bağlamda bağımsız geliştiricilerin kapısını çalan tüketiciler, onlarca özel Android sürümünden birini seçebiliyorlar.

Eğer sizler de Android ekosistemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorsanız ya da akıllı telefonunuz için özelleştirilmiş bir Android sürümü (ROM) arıyorsanız, LineageOS'u mutlaka duymuşsunuzdur. Birkaç yıldır tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği özel Android sürümlerinden olan LineageOS, şimdi yeni bir kararlı güncelleme aldı ve Android 10'un özelliklerine sahip oldu.

LineageOS 17.1 neler sunuyor?

Geliştirici ekip, LineageOS'un son sürümünde tüketiciler için önemli yenilikler sunuyor. Tüketiciler, bu ROM'u kullanırken akıllı telefonlarının tüm kontrolünün kendilerinde olduğunu hissedebilecekler. Çünkü geliştirici ekip, önceki sürümlerde olduğu gibi LineageOS'un son sürümünde de kullanıcılara yazı stilleri ve uygulama simgeleri gibi arayüz öğelerini değiştirebilme imkanı sunuyor.

LineageOS 17.1'in etkileyici özelliklerinden bir tanesi de yeni bir ekran görüntüsü arabirimine sahip olması. Öyle ki kullanıcılar, bundan sonra ekranın küçük bölümlerini daha kolay bir şekilde seçebilecekler ve bu bölümde alınan ekran görüntüleri, anında düzenlenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, Trebuchet Launcher aracılığıyla uygulamalarını gizleyip, bu uygulamalara erişebilmek için parmak izi sensörlerini kullanabilecekler.

Parmak izi sensörü demişken; LineageOS, geçtiğimiz sürümlerinde ekran içindeki parmak izi okuyucu sensörlerine destek vermiyordu. Android 10 tabanlı LineageOS 17.1, bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu ROM, son dönemlerde az da olsa karşılaştığımız pop-up ya da dönen kamera kurulumlarına da destek vermeye başlamış durumda.

LineageOS'un birkaç sürüm önceki versiyonlarında, Wi-Fi Display isimli bir özellik bulunuyordu. Ancak geliştirici ekip, bu özelliği sonradan kaldırmıştı. Android 10 tabanlı LineageOS 17.1 ise bu özelliği yeniden getiriyor. Ayrıca kullanıcılar, LineageOS'un son sürümünde ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ve mart ayı güvenlik yamalarını toplu bir şekilde almış oluyorlar.

LineageOS 17.1 nasıl indirilir?

LineageOS 17.1'i kullanabilmeniz için, geliştirici ekibin sizin telefonunuza destek vermiş olması gerekiyor. Aslına bakacak olursak geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, LineageOS 17.1'in hangi telefon modellerinde destekleneceğini aktarmıştık. Ancak geliştiriciler, kararlı güncelleme ile birlikte yayınladıkları notlarda, LineageOS 17.1'in aslında çok daha fazla cihaza destek vermeye başladığını açıkladılar.

LineageOS, farklı telefon modelleri için farklı kurulum özelliklerine sahip olan bir ROM. Bu yüzden yapacağınız her işlemin sizler için kritik sonuçlar doğurabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Eğer sizler de kendi cihazınız için LineageOS 17.1'in sunulup sunulmadığını kontrol etmek, sunuldu ise de kurulum dosyalarını indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.