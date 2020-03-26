Var olan kişiselleştirilmiş ROM’lar arasında en popüleri olan LineageOS, normalde resmi güncelleme almayan cihazları son Android sürümlerine yükseltmesiyle biliniyor. İşletim sisteminin yeni versiyonu yakında geliyor.

Hemen hemen her yıl Android işletim sisteminin yeni ve daha güncel bir versiyonu yayınlanıyor. Akıllı telefon üreticileri, belli modelleri için Android 10 güncellemesi yayınlıyor. Bunlar genelde firmaların en son üretilen modelleri oluyor.

Android güncellemesi almayan ancak telefon değiştirmeden daha yeni versiyonları kullanmak isteyen kişiler, kişiselleştirilmiş ROM kullanmayı tercih ediyor. Bu ROM’lar arasında en popüleri ise şüphesiz LineageOS oluyor.

LineageOS yakında geliyor

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda ROM’un Android 9 Pie versiyonu yayınlanmıştı. Bu yıl biraz yavaş kalsa da LineageOS ROM sonunda geliyor. Her ne kadar LineageOS’un Android 10 versiyonu, resmi olmayan haliyle aylardır kullanılabiliyor olsa da projeden resmi sürüm için haber yeni geldi.

Projede henüz desteklenen cihazlar için resmi olarak desteklenen bir versiyon henüz yayınlanmamış olsa da, projenin kurulum sunucusu LineageOS’un Android 10 tabanlı 17.1 güncellemesini alacak cihaz listesiyle güncellendi.

Listede Fairphone 2, orijinal Moto Z, çok sevilen modellerden HTC One M8 ve pek çok G3/V20 varyantı yer alıyor. Listede 30’a yakın cihaz yer alırken LG modellerinin ve varyantlarının çokluğu dikkat çekiyor.

LineageOS 17.1 güncellemesi alacak cihazlar

LineageOS 17.1 güncellemesini alacak olan cihazların listesi ise şu şekilde:

Fairphone FP2 (FP2)

Motorola Moto Z1

HTC One (M8)

HTC One (M8) Dual SIM (m8d)

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 (SGH-I337)

Samsung Galaxy S4 (SCH-R970, SPH-L720)

Samsung Galaxy S4 (SCH-I545)

Samsung Galaxy S4 (GT-I9505/G, SGH-I337M, SGH-M919)

Samsung Galaxy S4 Value Edition (GT-I9515/L)

LG V20 (AT&T)

LG V20 (T-Mobile)

LG V20 (Uluslararası)

LG V20 (Sprint)

LG G5 (ABD kilitsiz)

LG V20 (ABD kilitsiz)

LG V20 (Verizon)

LG G2 (AT&T)

LG G2 (T-Mobile)

LG G2 (Uluslararası)

LG G2 (Kanada)

LG G3 (AT&T)

LG G3 (T-Mobile)

LG G3 (Kanada)

LG G3 (Uluslararası) (d855)

LG G3 (Kore) (f400)

LG G3 (Verizon) (vs985)

Yukarıda bahsi geçen telefonlar için, Android 9 Pie üzerine inşa edilen LineageOS 16 güncellemesi devre dışı bırakıldı, bu da Android 10 ROM’u gelene kadar bu cihazların yeni güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Lineage normalde farklı versiyon güncellemelerini bir süre birlikte kullanıcılarına sunmasıyla biliniyor. Listeye gelecekte yeni cihazlar eklenmesi bekleniyor.