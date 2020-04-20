İş dünyasındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan sosyal paylaşım platformu LinkedIn, getirmeye hazırlandığı bazı yeni özelliklerin denemesini yapıyor. Test edilen özellikler arasında gönderiler için yeni anket seçeneği, etiket sunum modu ve görüntü düzenleme aracı yer alıyor.

Tersine mühendislik konusunda uzman olan Jane Manchun Wong, LinkedIn’de gönderiler için anket seçenekleri üzerinde çalışıldığını ortaya koydu. Çalışmaya ilişkin bir görüntü paylaşan Wong, özelliğin nasıl kullanılacağını gösterdi. Ankete en az 4 ilgili cevap seçeneği eklenebilecek. Zamanlaması yapılacak olan anket, tıpkı bir LinkedIn gönderisi gibi paylaşılabilecek.

Hem masaüstü hem de mobil kullanıcılara sunulacak olan anket özelliği henüz herkese açık değil ancak anketleri nasıl kullanacağınız konusunda size daha iyi bir fikir veren LinkedIn Yardım sayfasına gidebilirsiniz. LinkedIn, ayrıca platformdaki gruplara da söz konusu özelliği eklemeyi planlıyor.

LinkedIn, anket özelliğini getirmeye hazırlanıyor:

Wong, ABD merkezli şirketin etiket sunum modu üzerinde çalıştığını da bildirdi. Özellik gelince bir etikete tıklandığında o etiketle ilgili görüntülerin yer aldığı tam ekranı kaplayan bir sayfa açılacak. Etiket sunum özelliği, spesifik konuların ve tartışmaların takibi açısından oldukça faydalı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor ancak etiket özelliğinin birincil kullanım amacının etkinlikleri takip etmek olduğu belirtiliyor. Böylece kullanıcıların bir etkinlik sırasında belirli bir konu üzerinden bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Etiket ve görüntü düzenleme özellikleri de gelecek:

Jane Manchun Wong, son olarak LinkedIn’in yeni bir görüntü düzenleme aracına ilişkin çalışma yürüttüğünü söyledi. Platformun mobil uygulaması hâlihazırda bir dizi görüntü düzenleme aracını barındırıyor. Bununla birlikte masaüstü kullanıcıları görüntüye sadece alt metin ekleyebiliyor. LinkedIn'in üzerinde çalıştığı son özellikle birlikte kullanıcılar, görsellerini platformda paylaşmadan önce daha iyi bir şekilde özelleştirebilecek.

Tüm bu yeni özellikler, her ne kadar olağanüstü gibi görünmese de LinkedIn platformunu kullanan birçok kişiye faydalı olacağa benziyor. LinkedIn, bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmış değil ancak yapılan çalışmalardaki ilerleyiş gösteriyor ki kullanıcılar kısa bir süre içinde yeni özelliklere kavuşmuş olacak.