Twitch'e Rakip Uygulama Facebook Gaming Android'e Geldi

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının karşısına bu kez yeni bir mobil uygulamayla çıktı. Twitch’e rakip olarak gösterilen Facebook Gaming adlı uygulama, Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Facebook, oyun tarafına verdiği önemi bir basamak daha ileri taşırken bu kapsamda Facebook Gaming adlı uygulama hayata geçirildi. Kullanıcıların bazı basit oyunları oynayabilmesine imkân tanıyan uygulama, ünlü yayıncıların oyun yayınlarının izlenmesini sağlıyor. Facebook Gaming, bu özelliğiyle Twitch’e rakip olarak gösteriliyor.

Şimdilik Android kullanıcıları tarafından indirilebilen Facebook Gaming, kullanıcıya Facebook oyunlarını anında oynama, ilgi alanına göre gruplara katılma ve Facebook canlı yayınlarını izleme olanağı sunuyor. Uygulamanın iOS versiyonunun en kısa zamanda kullanıma sunulacağı belirtildi.

Facebook Gaming, Android kullanıcılarına sunuldu:

Facebook, uygulamanın tanıtım kısmında “Facebook Gaming, sizi yeni bir oyun dünyasına davet ediyor. Burada, anında oyun oynayabilir ve ilgilendiğiniz her şeyi merkeze alan gruplara katılabilirsiniz. Eğlenmenin yolları sayısızdır. Size ait olanı bulun” ifadelerine yer verdi. Uygulama sayesinde en büyük e-spor turnuvalarının ve en iyi yayıncılarının videolarının keşfedilebileceği kaydedildi.

Oyuncular, Facebook Gaming’de 'Go Live' özelliği sayesinde ekranlarını yansıtarak oyunları Facebook üzerinden canlı olarak yayınlayabilecek. Uygulamada hiçbir reklam yer almazken bunun yerine Twitch’teki gibi rozetler kullanılıyor. Bu rozetlere sahip olabilmek için belirli bir ücret ödemek gerekiyor. Facebook, bu sayede gelirlerini artırabilecek.

Ayrıca uygulama, istenilen yerde istenilen zamanda indirme işlemi olmadan oyun oynayabilme imkânı sağlıyor. Her gün yeni oyunların eklendiği belirtilen uygulamada herkese hitap eden oyun kategorileri yer alıyor. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.