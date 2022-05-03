Microsoft’un açıkladığına göre LinkedIn, bu yıl kaydettiği büyümeyle bir rekora imza attı. İnsanların kariyerlerini inşa etmelerine olanak sağlayan platform, %22 büyüme kaydetti.

İlk olarak 2002 yılında ABD’de kurulan ve 2016 yılında Microsoft tarafından satın alınan LinkedIn platformu, 20 yıldır insanların kariyerlerini başlatmalarına, kurmalarına ve yükseltmelerine olanak sağlıyor.

İnsanların kariyerlerinde yükselmesini sağlayan bu platform, görünüşe göre kendisi de yükselmiş. Hem de bayağı fazla. LinkedIn’in sahibi Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre en son performans ve veri güncellemesinde LinkedIn, COVID 19 sonrası dönemde devasa bir büyüme yaşamış.

LinkedIn’in geliri %34 büyüyerek 3,44 milyar dolara yükseldi

Microsoft’un açıkladığına göre LinkedIn, geçtiğimiz finansal yılına oranla %34’lük bir büyüme yaşadı. LinkedIn’in gelirinin bu büyümesi 3,44 milyar dolara tekabül ediyor. LinkedIn’in total büyümesi ise %22 ile rekor kırdı.

LinkedIn’in şu anda 810 milyon aktif üyesi bulunuyor. Her ne kadar yukarıdaki görselde Çin’de 56 milyondan fazla kullanıcı olduğu görünse de aslında LinkedIn, geçtiğimiz sene Çin’deki uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Ancak Şirket, LinkedIn’in alt uygulaması InJobs’un kullanıcılarını da dahil ediyor olabilir.

LinkedIn ayrıca kısa süre önce, talep edilen becerileri ve eğitim fırsatlarını öne çıkaran ve LinkedIn'in eşsiz profesyonel derslerini LinkedIn Learning eğitim araçlarıyla birleştiren yeni bir "Kariyer Yolu Bulucu" aracını da piyasaya sürdü. Yani anlayacağınız LinkedIn halihazırda çok büyük bir oluşumken, gelecekte daha da rekorlar kırarak büyümeye devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.