LinkedIn CEO'sundan Evde Verimli Çalışma Tüyoları

Profesyonel iş ağı platformu LinkedIn’in CEO’su Jeff Weiner, COVID-19 nedeniyle evden çalışan kişiler için çok önemli tavsiyelerde bulundu. Zamanı verimli kullanmanın çok daha önemli hale geldiğini belirten başarılı iş insanı, verilen aralarda muhakkak zihin ve beden sağlığına iyi gelen şeylerin yapılmasını öneriyor.

Hepimize bildiğimiz dünyayı unutturan ve pek çok alışkanlığımızı rafa kaldırmamıza yol açan COVID-19 pandemisi, pek çok şey gibi irili ufaklı pek çok şirketin çalışma sistemini de değiştirdi. Artık çoğu firma, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında home office yani evden çalışma modeline geçti.

Evden çalışmanın beraberinde getirdiği avantajlar kadar, dezavantajlar da var. Örneğin; çocuklu çalışanların işlerine konsantre olmaları bilhassa zorlaşabiliyor. Dahası, mola verdiğiniz zamanlarda da evdeki sorumluluklarınız devreye girebiliyor. Bu da, kafanızı boşaltmak ve bir nebze olsa da rahatlamak için kendinize ayırdığınız zamanın heba olmasına neden olabiliyor.

Bilhassa çocuklu kişilerin, evden çalışmaları çok daha zor olabiliyor

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Profesyonel iş ağı platformu LinkedIn’in CEO’su Jeff Weiner, tam da bu noktaya vurgu yapan zihin açıcı bir paylaşımda bulundu. Weiner, görüntülü konuşmalar arasındaki boş zamanın çocuklara veya evdeki diğer aile üyelerine bakılarak ve ev işleri yapılarak “emildiğini” söylüyor.

Evden çalışan insanlara, “Gerçek bir mola verdiğinizden emin olun” diyen LinkedIn CEO’su, sözlerine şöyle devam ediyor: “Düzenli nefes alıp vermek, biraz egzersiz yapmak ya da yapmaktan hoşlandığınız her şey, zihninizi rahatlatmaya yardımcı olur. Sadece size değil, aynı zamanda size güvenen diğer insanlara da fayda sağlayacaktır”

Weiner'ın kişisel LinkedIn profilinden yaptığı bu paylaşım, 24 saatten az bir sürede 31 binden fazla tepki ve yaklaşık bin yorum aldı. Bunun bir kısmını, evde çalıştıkları süre boyunca benzer sorunlar yaşayan kişiler oluşturuyor.

Gerçekten de Zoom ve diğer görüntülü konuşma platformları üzerinden yapılan görüşmeler, tahmin edilenden çok daha yorucu olabiliyor. Bu nedenle kendinize verdiğiniz arada, hem zihinsel hem de bedensel sağlığınıza iyi gelecek şeyler yapmanız, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacağı gibi, iş verimliliğinizi de artıracaktır.

Bu arada, 11 senedir aralıksız olarak LinkedIn'in CEO koltuğunda oturan Weiner'in 1 Haziran tarihinde görevinden ayrılacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım. LinkedIn, Weiner önderliğinde gerçekleştirilen halka arzın ardından 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Başarılı girişimciden boşalan koltuğa, şirketin şu andaki ürün kıdemli başkan yardımcısı Ryan Roslansky oturacak.