Evden Çalışanların Artması Güvenlik Riski Oluşturur mu?

Koronavirüs salgınının çıkması ile birlikte dünyanın dört bir yanında şirketler ve organizasyonlar uzaktan çalışma ya da popüler adıyla evden çalışma yoluna gidiyor. Peki bu durum bir güvenlik açığına neden olabilir mi?

Koronavirüs salgını sonrası, Webtekno da dahil olmak üzere pek çok kuruluş çalışmalarını uzaktan ya da evden gerçekleştirmeye başladı. Bunun sonucu olarak da internet hizmetleri büyük önem kazandı.

İnternet ve teknoloji ne zaman gündeme gelse insanların aklına gizlilik ve güvenlik konuları geliyor. Çalışma hayatının önemli bir kısmı internet bağlantısı üzerinden gerçekleşmeye başlarken elbette ki önlemler alınması gerekiyor.

İnternet yeterince kuvvetli mi?

İnternet ve bilişim şu anda dünyanın dört bir yanında hayatın devam etmesini sağlıyor. Şirketler çalışanlarının evlerinden işbaşı yapmasını istiyor. Eğitim öğretim aktiviteleri de internet üzerinde yapılacak.

CNN’in haberine göre ABD Hava Kuvvetleri’nin kendine ait sanal özel ağı, yalnızca 72 bin kişinin eş zamanlı kullanımını destekleyebiliyor. Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri’nin evden çalışan personel sayısı 145 bin. Ayrıca 130 bin sözleşmeli çalışanı da bulunuyor. Tabii bu yalnızca tek bir örnek. Doktorlar video arama üzerinden ziyaret gerçekleştirmeye başlayacak, çalışanlar uzaktan erişimle iş yapacak.

Altyapılar evden çalışmaya ne kadar uygun?

Ülkemiz özelinde konuşmak gerekirse öncelikle işin yasal/kanuni yanını ele almak gerekiyor. Şu anda evden çalışma durumu için kanunlarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bu amaçla düzenlemeler yapılacağı, geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyar liralık pakette de yer alıyor. (Örneğin bazı bölümler internet üzerinden sınav ve ödev teslimi yapamıyordu).

İkincil olarak da altyapıların gücü gündeme geliyor. Altyapının gerektiği kadar güçlü olması gerekiyor. Bu konuda geçmişte sıkıntılar yaşanmış olsa da bu sorunlardan gerekli derslerin çıkarılmış olduğunu umuyoruz.

Üçüncü aşama ise güvenlik kavramı oluyor. Daha fazla internet kullanımı daha fazla güvenlik açığına neden olma potansiyelini taşıyor. Bunun için de sistemleri üreten kişilerin ve kullanıcıların önlem alması gerekiyor.

Daha fazla uzaktan erişim ve bilişim kullanımı elbette ki insanların, özellikle böyle zor zamanlarda aklına gelen ilk alternatiflerden biri oluyor. Bu yöntemi kullanmak kolay değil ancak imkansız da değil.