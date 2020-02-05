LinkedIn CEO’su Jeff Weiner, 2008 yılında başladığı görevini 11 yıldan sonra bırakıyor. Firmanın şu andaki ürün kıdemli başkan yardımcısı Ryan Roslansky, 1 Haziran tarihinden itibaren CEO koltuğunda oturacak.

LinkedIn, bundan 10 yıldan fazla bir süre önce faaliyete başladığında bir başka iş sitesi olarak görülüyordu. Sitenin ve şirketin kurucusu olan Reid Hoffman, 2008 yılında Weiner’i işe almıştı. Yılın ilerleyen dönemlerinde de Ryan Roslansky şirkete katılmıştı.

İkili, firmanın büyümesine ön ayak olmuştu. Bugün en büyük iş amaçlı sosyal medya platformu olarak görülen LinkedIn’in kazancı ilk yılda 7,5 milyon dolardan 78 milyon dolara yükselmişti. Platformun üye sayısı ise 33 milyondan 675 milyona yükselmişti.

LinkedIn2016’da Microsoft’a geçti

LinkedIn, Weiner önderliğinde gerçekleştirilen halka arzın ardından Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Bu da Weiner’in bir CEO olarak ne kadar başarılı çalışmalar yürüttüğünün bir göstergesi olarak görülüyordu.

Weiner, LinkedIn çalışanlarına yönelik olarak kaleme aldığı ve sitede yayınladığı mektubunda “Şu ana kadar başardıkları şeyin boyutuna ve etkisine rağmen, pek çok açıdan hâlâ yeni başlıyoruz” ifadesini kullandı.

Eski LinkedIn CEO’su mektubunda doğru zamanda doğru şirket için doğru işleri yapmanın tatmininden bahsederken, koltuğunu bırakmasının da kendi kararı olduğunu belirtti. Weiner’in mektubuna göre işe ilk aldığı kişi ise şimdi yerini alacak olan Roslansky olmuştu.

Roslansky, Microsoft CEO’suna hesap verecek

Roslansky ise daha önce firmanın neredeyse her alanında lider ve yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Roslansky özellikle firmanın influencer programını oluşturmakta ve platformun yayınlanmasında, tüketici ve şirketlerin tek bir platformda bir araya gelmesinde önemli rol oynamıştı.

Roslansky yeni görevinde Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya hesap verecek. Roslansky’dan boşalan ürün yöneticisi görevine ise firmanın şu anda pazarlama çözümleri başkan yardımcılığı görevini yürüten Tomer Cohen gelecek. Bakalım Roslansky, daha önce Weiner ile birlikte elde ettiği başarıları elde edebilecek mi? Yeni yönetimin LinkedIn üzerindeki etkisini ise hep birlikte göreceğiz.