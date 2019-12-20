PlayStation 5’e Gelecek İlk Battle Royale Oyunu Ortaya Çıktı

Tencent Sanat Yönetmeni / Ürün Müdürü Vincent Chi’nin Linkedln profilinden alınan bilgilere göre hayatta kalma türünde bir oyun olan Knives Out, PlayStation 5'e ücretsiz bir şekilde gelecek.

2020 yılının yavaş yavaş yaklaşmasıyla birlikte artık yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için gün saymaya başladık. Şimdiye dek söylenenlerden yola çıkarak yeni konsolun 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacağını biliyorduk ancak ne tür oyunlarla karşımıza çıkacağı merak konusuydu.

Bugün itibarıyla internette dolaşmaya başlayan bir iddia ise PlayStation 5’e gelecek yeni oyunun 'hayatta kalma' türünde olacağını gösterdi. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

PlayStation 5’in ilk hayatta kalma oyunu: Knives Out

Bir geliştiricinin Linkedln profilinden alınan bilgilere göre Çin teknoloji devi Tencent’e ait olan hayatta kalma oyunu Knives Out, PlayStation 5 platformuna gelen ilk oyunlardan biri olacak. Üstelik oyunun ücretsiz bir şekilde çıkış yapacağı da söyleniyor.

İddialar, Tencent Sanat Yönetmeni / Ürün Müdürü Vincent Chi’nin Knives Out oyununu PlayStation 5 ve PlayStation 4 için 'tam geliştirme' olarak listelemesiyle ortaya çıktı. Hayatta kalma türünde bir oyun olan Knives Out’un bir süredir PlayStation 4 için geliştirildiği biliniyordu ancak yaşanan bu gelişme oldukça sürpriz oldu.

Knives Out nasıl bir oyun?

Bildiğiniz gibi son birkaç yıldır oyun sektöründe hayatta kalma oyunlarının yükselişine tanıklık ediyoruz. Knives Out da esasında mobil için tasarlanmış klasik bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, ilk olarak 2017 yılında mobil pazara girmiş ve global alanda PUBG ile yarışır hâle gelmişti. Hatta oyunun ilk yıllarında PUBG Mobile’dan çok daha fazla hasılat elde ettiği bile biliniyor.

Mobilde oldukça başarılı bir performansa imza atmasının ardından Knives Out, 2017’nin aralık ayında PC platformu için yayınlandı. PC versiyonunda da mobildeki iddiasını sürdürmeyi başaran oyun, böylelikle adından çokça söz ettirmişti.

Bu iddialar doğruysa Knives Out, geçtiğimiz günlerde The Game Awards 2019’da PlayStation 5’e geleceği duyurulan Godfall’dan sonra platforma gelmesi resmileşen ikinci oyun olacak. Bu noktada bu iddiaların doğruluğunu ve Knives Out’un gerçekten PlayStation 5’e gelip gelmeyeceğini görmek içinse biraz daha beklememiz gerekecek.