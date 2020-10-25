Dünyanın en popüler sosyal iş ağı olarak kabul edilen LinkedIn, yeni Hikâyeler özelliğini dünya genelinde kullanıcılarına sundu. Hikâyeler özelliğinin, markaların iletişim stratejilerinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Snapchat tarafından kullanıldıktan sonra Instagram tarafından benimsenip Facebook ve WhatsApp’ta da yerini alan Hikâyeler özelliği, LinkedIn’e de eklendi.

Dünyanın en popüler sosyal iş ağı olarak kabul edilen ve 2002 yılında kurulan LinkedIn, LinkedIn Stories (LinkedIn Hikâyeler) özelliğini dünya genelinde kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde gerek şirketler gerekse bireysel kullanıcılar platformun mobil uygulaması vasıtasıyla fotoğraflar ve kısa videolar yayınlayabiliyor. Peki, yeni Hikâyeler özelliği platforma ne kazandıracak?

LinkedIn Hikâyeler özelliği kullanıma sunuldu

Instagram benzeri bir formata sahip olan yeni özellik, fotoğraflar ve 20 saniyeye kadar ulaşabilen videolarla markaların üyelerine ulaşmasını sağlıyor. Bu tür paylaşımlar, genel olarak birçok platformdaki hikâyeler özelliğinde olduğu gibi 24 saatin ardından yok oluyor.

Yeni özellik sayesinde markalar ve kullanıcılar, metinleri ve özelleştirilmiş iş çıkartmalarını Hikâyeler'de birleştirebiliyor. Bu özellik deneme amacıyla açılan Fransa, Brezilya ve ABD gibi ülkelerdeki kullanıcılar tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştı.

LinkedIn Hikâyeler, markalar ve kullanıcılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmaya başlandı bile. The Drum'da yer alan habere göre bir moda evi olan Christian Dior Culture, eylül ayında gerçekleştirilen Paris Moda Haftası'nda kamera arkasını paylaşmak için kullanılmıştı. Ayrıca yeni bir ürünün yapılışını göstermek, soru–cevap etkinliklerini gerçekleştirmek gibi amaçlarla da kullanıldı.

LinkedIn Birleşik Krallık, İrlanda ve İsrail Pazarlama Çözümleri Yöneticisi Tom Pepper, LinkedIn Hikâyeler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hikâyeler'in, markaların iletişim stratejilerinin önemli bir parçası olacağına inanıyoruz" dedi. Pepper, ayrıca Hikâyeler özelliğini deneyimlemek isteyen markalara yönelik olarak ise "durmayın ve deneyin" dedi.