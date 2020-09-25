LinkedIn'in Tasarımı 5 Yıl Sonra Nihayet Değişiyor

Microsoft, 5 yıl gibi uzun bir aradan sonra LinkedIn tasarımının değişeceğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre LinkedIn'de alıştığımız mavi renkli tema ortadan kalkacak. Ekip, yaptığı çalışmalarla kullanıcılara daha sade ve modern bir tasarım sunmayı amaçlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un en popüler hizmetlerinden bir tanesi de LinkedIn. İş dünyasına odaklı bir hizmet olarak karşımıza çıkan LinkedIn, insanların iş başvuruları yapmalarını, sektördeki diğer isimleri takip etmelerini sağlıyor. Microsoft, geçtiğimiz 5 yılda ise bu hizmeti için herhangi bir görsel iyileştirmesi yapmadı. Yapılan son açıklamalar, LinkedIn'in genel tasarımının nihayet değişeceğini gözler önüne seriyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre LinkedIn'in yeni tasarımı, kullanıcılara daha sade ve modern bir deneyim sunacak. Ayrıca Microsoft, bu tasarım güncellemesi ile kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi amaçlıyor. LinkedIn ekibine göre yeni tasarımın masaüstü sürümü, işte böyle görünecek;

LinkedIn tasarım ekibi tarafından yapılan çalışmalar, kullanıcılara yeşil ve mavi renklerin yoğunlukta olduğu daha sıcak bir deneyim sunuyor. Ekip, işlemlerin hızlandırılması için de LinkedIn'e daha fazla buton eklemiş durumda. Ayrıca LinkedIn'in yeni tasarımı, daha kullanıcı odaklı bir şekilde hazırlanıp, LinkedIn'in simgesi olan mavi renk yoğunluğunu azaltıyor. Microsoft'a göre kullanıcılar, LinkedIn'i nasıl kullanacaklarını artık daha kolay bir şekilde anlayacaklar.

Basitlik, pek çok kullanıcı için önemli bir husus. Bunun farkında olan LinkedIn tasarım ekibi de tasarımdaki boşlukları artırdığını söylüyor. Bu bağlamda dekoratif simgeleri ve ayırıcı çizgileri azaltan ekip, kullanıcılara daha sade ve basit bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Tüm bunlarla yetinmeyen LinkedIn tasarım ekibi, oluşturduğu yeni tasarımda metin ölçeklendirme ve kontrast ayarı yapabilmeye de imkan tanıyor.

LinkedIn'in yeni tasarımındaki değişiklikler sadece bunlarla sınırlı değil. İlerleyen süreçte pek çok yeni özellik daha getireceklerini ifade eden tasarım ekibi, kullanıcıların karanlık mod kullanabileceklerini de söylüyor. Ancak kullanıcılar, bu yeni tasarımı hemen kullanamayacaklar. Microsoft, bu yeni LinkedIn tasarımının önümüzdeki birkaç ay içerisinde dünyadaki tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını ifade ediyor.