LinkedIn Kadın Çalışanlarına 'Ayrımcılık' Tazminatı Ödeyecek

2015-2017 yılları arasında 686 kadın çalışanına ayrımcılık yaptığı ve erkek çalışanlardan düşük maaş verdiği iddia edilen Linkedln, ABD Çalışma Bakanlığı ile anlaşma yaptı 1,8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Dünyanın en popüler profesyonel yaşam odaklı sosyal medya platformu Linkedln, bir süre önce dikkat çekici bir mesele ile gündeme gelmişti. İddialara göre şirket, kadın çalışanlarına maddi açıdan ayrımcılık yapmıştı. 2015-2017 yılları arasında yaşanan olaylarda 686 kadın çalışana aynı seviyedeki erkek çalışanlara göre düşük maaş verildiği öne sürüldü. Linkedln, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve ABD Çalışma Bakanlığı ile anlaşmaya vardı.

ABD'li hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Linkedln'in San Francisco ve California'daki merkezlerinde mühendislik ve pazarlama birimlerinde çalışan kadınlar, erkeklerle eşit ücret almamışlardı. Bu da ABD yasalarının 11246 sayılı Yürütme Kararı'na aykırıydı. ABD Çalışma Bakanlığı ile Linkedln arasındaki görüşmelerde, 1,8 milyon dolarlık bir tazminat anlaşması yapıldı. Linkedln, bu parayı kadın çalışanlarına dağıtmakla yükümlü olacak. Bu paranın 1,75 milyon dolarının ana para, geriye kalan kısmının ise faiz olduğu belirtildi.

LinkedIn, hükümetin kararından memnun değil

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Linkedln yetkilileri, hükümetin kararından memnun olmadıklarını söylediler. "Bu meseleyi halletmeye karar vermiş olsak da, hükümetin iddiasına katılmıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, tüm çalışanların eşit olduğu belirtildi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ise bu anlaşma ile Linkedln'in sorumluluklarını daha iyi bir şekilde yerine getirmeye başlayacağı ifade edildi. Ayrıca şirket, yapılan anlaşmanın bir parçası olarak hem üç yıl boyunca tüm çalışanlarının maaş düzenlemelerini bakanlığa gönderecek hem de eşitliğin daha iyi sağlanabilmesi için özel bir çalışan eğitim programı başlatacak.