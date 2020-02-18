Uyguladıkları farklı yöntemlerle vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan siber dolandırıcılar, bu kez de iş dünyasının sosyal ağı LinkedIn’e musallat oldu. e-Devlet’in bir kopyasını oluşturup, LinkedIn üzerinden reklamını yapan dolandırıcılar, kurbanlarını bu siteye çekerek, kişisel verilerini çalmayı hedefliyor.

2016 yılından bu yana Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren profesyonel iş ağı platformu LinkedIn, siber suçluların yeni hedefi oldu. Daha önce Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların verilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez LinkedIn’e verdikleri sahte e-Devlet reklamı ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

e-Devlet’in bir kopyasını oluşturup, LinkedIn üzerinden reklamını yapan dolandırıcılar, "Bankaların kredi kartı iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" mesajı ile vatandaşları kimlik avı dolandırıcılığı yapacakları sahte internet sitesine yönlendirmeye çalışıyor.

Kurbanın kişisel ve finansal bilgilerini elde etmek için Türkiye’de 7 milyondan fazla insanın kullandığı LinkedIn’de geniş çaplı bir reklam furyası başlatan dolandırıcılar, kullanıcılardan kredi kartı iadelerini almaları için bilgilerini girmelerini istiyor. e-Devlet görünümlü sahte siteye giren ve bu bilgileri paylaşan kişiler, dolandırıcıların kurbanı oluyor.

Bilgisayar korsanları, bu yöntemi Twitter’da da sık sık kullanıyorlar. Resmi e-Devlet hesabı ile aynı logoyu kullanan dolandırıcılar, dikkatsiz kullanıcıları tuzağa çekmeye çalışıyor. Kimlik hırsızlığı ve mali dolandırıcılık yapan siber suçlular, elde ettikleri veriler karşılığında fidye isteyebiliyor.