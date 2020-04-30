LinkedIn, işe alım sürecinde adayların iletişim yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin ilk toplantıdan önce değerlendirilmesi için yeni bir özelliği duyurdu. LinkedIn ayrıca yapay zekâ destekli bir anlık geri bildirim özelliği üzerine de çalışıyor.

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle ve kurumlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn yeni özelliklerle ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruya göre işe alımlarda şirketlerin aday kalitesini değerlendirebilmeleri için video tanıtım özelliği test ediliyor.

Bu yeni video tanıtım özelliği, işe alımlarda şirketlerin, çalışan adaylarının iletişim yeteneklerini ve sosyal becerilerini ilk görüşmeden önce değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Yeni özellikle birlikte işe alım yapacak olan kişi, bir iş başvurusu aldığında en nitelikli adaylara bir davetiye gönderebilecek ve onlara bir soru listesinden iki soruyu seçip sorabilecek. Bunlar arasında "Bize kendinizden bahsedin", "En güçlü özelliğiniz ne?" ya da "En zorlu projenizi anlatın" gibi sorular yer alacak.

Adaylar video ya da metin aracılığıyla cevap verebilecek:

Adaylar bu davete isterlerse video aracılığıyla isterlerse de yazılı bir şekilde cevap verebilecekler. İşe başvuran adaylar üzerindeki baskıyı azaltmak için LinkedIn bu özelliği tercihe bağlı hâle getirecek ve adaylar video cevaplarını, göndermeden önce istedikleri şekilde tekrar tekrar kaydedebilecekler.

Öte yandan LinkedIn, bir başka özelliğini daha duyurdu. Bu yeni özellik, iş arayanların mülakat yeteneklerini test etme ve geliştirmeleri için yapay zekâ tabanlı bir anlık geri bildirim aracı. Bu araç, konuşma içeriğini ve yapısını analiz ederek iş arayanlara yardımcı oluyor.

İş arayan kişiler kendi cevaplarını sesli olarak kaydettikten sonra bu araca başvuracak ve araç da sesi analiz ederek bir değerlendirmede bulunacak. Bu geri bildirimde konuşma hızı, dolgu sözcüklerin ne sıklıkta kullanıldığı ve kaçınılması gereken hassas sözcükler gibi özellikler bildiriliyor.

Bir süre önce LinkedIn’in CEO’su Jeff Weiner, COVID-19 nedeniyle evden çalışan kişiler için önemli tavsiyelerde bulundu. Zamanı verimli kullanmanın çok daha önemli hâle geldiğini belirten başarılı iş insanı, verilen aralarda muhakkak zihin ve beden sağlığına iyi gelen şeylerin yapılmasını öneriyor.