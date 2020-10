Alternative Rock ve Nu Metal gibi müzik türlerinin hayranları için büyük bir yere sahip olan Linkin Park, Hybrid Theory albümünün 20. yılına özel müzik videolarını HD çözünürlüğe kavuşturdu. Efsane müzik videoları, HD görüntüleriyle daha da efsane hale geldi.

2017 yılının temmuz ayında intihar ederek yaşamına son veren Chester Bennington'ın yer aldığı ve bir nesli büyütmeyi başaran Linkin Park için bu ay fazlasıyla önem taşıyor. Grup, 2000 yılında piyasaya sürdüğü ve grubun dünyaya açılmasını sağlayan Hybrid Theory albümünün 20. yıl dönümüne yaklaşıyor.

2000 yılında yayınlanan Hybrid Theory albümü, pek çoğumuzun zamanında fazlasıyla güzel zaman geçirmesini sağlamıştı ve hâlâ da sağlıyor. Çıktığı zaman gruba olan ilgiyi bir anda beklenmedik seviyelere çıkaran ve 27 milyon satış rakamıyla 21. yüzyılın rock türünde en çok satan çıkış albümü Hybrid Theory, bugünden itibaren HD görüntülere sahip oldu.

Linkin Park, efsane kliplerini HD çözünürlüğe kavuşturdu:

Şarkılarının yanı sıra ikonik kliplere de ev sahipliği yapan Hybrid Theory, 20. yıla özel olarak tamamen HD çözünürlükte yayınlanmaya başladı. Böylece bugüne kadar yalnızca YouTube'da 1 milyarı aşkın kez dinlenen In The End'in de bulunduğu albümdeki tüm müzik videoları daha kaliteli hale geldi.

Linkin Park'ın Hybrid Theory albümü, Papercut, One Step Closer, With You, Crawling ve In The End gibi toplamda 12 klasikleşmiş parçaya ev sahipliği yapıyor. Grubun şarkılarla efsaneleşmiş müzik videolarını izlemek için yalnızca YouTube'a gidip şarkıyı açmanız yeterli.

Müzik grubu, albümün 20. yılına özel içinde daha önce kimsenin duymadığı demo parçalarının da bulunduğu 80 parçalık bir albüm de yayınladı. Bununla birlikte grup, 20. yıla özel '20th Anniversary Edition Super Deluxe Box Set' isimli bir kutuyu da 200 dolardan satışa çıkardı. Kutu içerisinde grubun daha önce görülmemiş fotoğraflarını da içeren fotoğraflarının yer aldığı albüm, sahne arkası görüntüler ve daha fazlası bulunuyor.