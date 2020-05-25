Linux'un Babası, Yıllar Sonra İlk Kez Intel'den Vazgeçti

Linux'un babası Linus Torvalds, yıllar sonra Intel işlemcilerden vazgeçerek, ana bilgisayarını AMD Ryzen Threadripper'a yükselttiğini açıkladı. Torvalds ayrıca bir gün ARM destekli bir masaüstü işlemci kullanmayı da umuyor.

Yakında gelmesi beklenen Linux 5.7-rc7 kernel sürümünün duyurusunda Linux ve Git'in yaratıcısı Linus Torvalds, kendisi hakkında ilginç bir anektod paylaştı. Torvalds, kullandığı kişisel bilgisayarında uzun yıllar sonra ilk kez Intel yerine AMD Ryzen Threadripper işlemciye geçiş yaptığını açıkladı.

Linus Torvalds uzun zamandır Intel Portland açık kaynak ekibine yakınlığıyla biliniyordu ve sistemlerinde uzun yıllardır Intel işlemcileri tercih ediyordu. Linux'un babası, son 15 yıl içinde ilk kez ana bilgisayarında Intel işlemci kullanmadığını açıklayarak şirketin rakibinin gerisinde kaldığına dair bir delil daha ortaya koymuş oldu. Torvalds ayrıca bir gün ARM destekli bir masaüstü bilgisayar kullanma isteğini de belirtti.

Linux'un yaratıcısı Linus Torvalds yıllar sonra Intel'den vazgeçti

Linux Torvalds, Linux 5.7-rc7 duyurusu sırasında, "Aslında bu hafta benim için en büyük heyecan ana makinemi yükseltmemdi ve yaklaşık 15 yıl sonra ilk defa masaüstüm Intel tabanlı değil. Hayır, henüz ARM'ye geçmedim, ancak şimdi AMD Threadripper 3970X kullanıyorum. Artık 'Allmodconfig' test yapılarım eskisinden üç kat daha hızlı. Bu değişim şimdilik çok önemli değil ama bir sonraki kernel çalışmalarımda yükseltmeyi kesinlikle hissedeceğim" ifadelerine yer verdi.

AMD Threadripper 3970X ve 3900 serisi diğer işlemciler, kernel geliştiricileri ve sıklıkla büyük kod tabanlarını derleyen kullanıcılar için iyi birer seçenek olarak öne çıkıyor. Threadripper 3970X, TSMC'nin 7nm FinFET üretim sürecine dayanan 3.7GHz saat hızına sahip (yük altında 4.5 GHz hıza erişebiliyor) 32 çekirdek ve 64 iş parçacığını bir araya getiriyor.

AMD Threadripper işlemciler, çekirdek ve iş parçacığı sayısında rakipsiz

Torvalds önceki Intel işlemcisinden bahsetmedi, ancak yeni AMD işlemcisinin 3 kata kadar daha yüksek performans sunduğunu söylüyor. AMD Threadripper 3970X, Intel'in PC'ler için tasarlanmış tüm işlemcilerinden daha fazla çekirdeğe ve iş parçacığına sahip. Intel'in ileri teknoloji CoreX serisi bile şu anda 18 çekirdeği barındırıyor.

Linus Torvalds'ın Threadripper işlemcisi, haziran başında gelmesi planlanan Linux 5.8'in gelişiminde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Yeni işlemcisinin verimliliği sayesinde kernel'deki hataları ve çökmeleri daha hızlı bir şekilde tespit edebilecek.