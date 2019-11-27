AMD Threadripper 3970X, Overclock Performansıyla Rekor Kırdı

AMD'nin yeni Ryzen Threadripper 3970X işlemcisi, 7nm Zen 2 mimarisinin gerçek gücünü ortaya koyuyor. Yeni işlemci yapılan hız aşırtma işleminde olağanüstü performans göstererek rekor kırdı.

AMD'nin yeni Ryzen Threadripper 3970X ve 3960X işlemcileri, 32 çekirdeğe ve 64 iş parçacığına sahip gerçek birer performans canavarları. İki işlemciye de AMD'nin Ryzen Master yazılımında Precision Boost Overdrive ve otomatik hız aşırtma işlemleri uygulandı ve amiral gemisi model Threadripper 3970X, performansı ile rekor kırdı.

Threadripper 3970X'e hız aşırtma uygulandığında, 3.7GHz'lik temel saat hızı 4.5GHz'e yükselebiliyor. Ancak Ryzen donanımıyla olağanüstü hız aşırtmaları yapan TSAIK, Threadripper 3970X'te sıvı nitrojen soğutma sistemi kullanarak 32 çekirdeğin tamamında akıllara durgunluk veren 5.752 GHz saat hızına ulaşmayı başardı. Bu güç, temel 3.7 GHz saat hızına yaklaşık %55'lik bir artış demek. Başarılı hız aşırtma işlemi 1.1V'de MSI TRX40 Creator anakartı kullanılarak yapıldı.

Threadripper 3970X ve Threadripper 3960X, hafif iş parçacıklı uygulamalarda Intel işlemcilerle kafa kafaya giderken, ağır iş parçacıklı uygulamalarda daha iyi performans gösteriyor. Önceki Ryzen 3000 ailesi gibi, 3. nesil Threadripper ailesi de dikkate alınması gereken bir güç ve AMD'nin 7nm Zen 2 mimarisinin üstün performansını gözler önüne seriyor.

Üst düzey bilgisayarlar için gelen işlemcilerden Threadripper 3960X 1.399 dolardan; Threadripper 3970X ise 1.999 dolardan satışa sunuluyor. Seriye 2020'de 64 çekirdek ve 128 iş parçacığına sahip Threadripper 3990X de katılacak.