TUXEDO Computers, Book BA15 adında yeni bir model çıkaracağını açıkladı. Bu modelin en dikkat çekici özelliği ise dünyada ilk "Sadece AMD" olan Linux dizüstü bilgisayarı olması.

Günümüzde bilgisayarlarda birçok farklı işletim sistemi kullanılıyor. Bu işletim sistemlerinden biri de Linux. Linux'lu bilgisayarlarda çok büyük pazar payı olan TUXEDO Computers, yeni bir model çıkaracağını açıkladı. Şirket bu yeni model hakkında bir hayli iddialı gözüküyor. TUXEDO, yeni cihazın özellikleriyle diğer cihazlardan çok kolay bir şekilde ayırt edilebileceğini belirtti.

TUXEDO'nun yeni modeli olacak olan TUXEDO Book BA15, gücünü AMD Ryzen 5 3500U'dan alacak. Şirket açısından bu modelin ayrı bir önemi de bulunuyor. TUXEDO, bu modeli yalnızca AMD ve Linux ile gelen ilk bilgisayar olarak tanıttı.

91,25 Wsa güç ünitesine sahip cihazın güç tasarrufu modunda 25 saate varan pil ömrü sunması bekleniyor. TUXEDO'nun pil ömrü hakkında yaptığı açıklamaysa şu şekilde: "Her gün yapılan pratik kullanımlarda 15.6 inçlik dizüstü bilgisayar için uzun ömürlüdür, bu yüzden günlük işlerinizi yaparak, internette gezinerek, mail yazarak ve bunun gibi şeyleri yaparak 13 saate kadar kullanabilirsiniz, hatta %50 parlaklıkla 1080p video izlerken 10 saate kadar pil ömrü sunabilir."

TUXEDO Book BA15, Radeon Vega 8 kullanacak:

Cihazda tercih edilen ekran kartıysa Radeon Vega 8. Radeon Vega 8'e Samsung tarafından güçlendirilmiş RAM eşlik ediyor. RAM konusunda 3 farklı seçenek bulunuyor, en yüksek RAM ise 32 GB olarak belirlenmiş durumda. Cihazın en düşük modelinde 250 GB depolama alanı bulunuyor ancak yükseltmelerle birlikte bu alan 2 TB'a kadar artış gösteriyor.

İsteğe bağlı olarak Windows kullanılabiliyor:

Cihaza eşlik eden 15,6 inçlik ekran full HD çözünürlükle birlikte 300 nit parlaklık sunuyor. Cihazda birçok giriş bulunuyor. Bir USB 3.2 Type-C girişi, iki USB 3.2 Type-A girişi, USB 2.0 Type-A, HDMI, Ethernet, kart okuyucu, ve kulaklık girişi cihazda yerini almış durumda.

TUXEDO, BA15'i Ubuntu ve TUXEO_OS ile sunuyor ancak farklı seçenekler de mevcut. İsterseniz cihazdaki Linux kurulumunu ortadan kaldırabilir ve Microsoft'un işletim sistemini kullanabilirsiniz.