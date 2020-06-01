Windows işletim sistemlerine alternatif arayanlar için Linux Lite'ın yeni kararlı sürümü yayınlandı. Ubuntu tabanlı Linux Lite 5.0, daha gelişmiş özellikler ve yazılım tarafında yeni alternatiflerle geldi.

Windows 7 ve Windows 10 günümüzde en çok tercih edilen işletim sistemleri. Bununla birlikte, Microsoft'un Windows 7'ye olan desteğini kesmesi ve Windows 10'un Mayıs 2020 güncellemesinin hatalarla dolu olması kullanıcıları her zaman olduğu gibi Linux tarafında bir alternatif arayışına itebiliyor.

Linux tabanlı işletim sistemleri özellikle eski donanımlarda kullanıcıların gözdesi ve Windows işletim sistemlerinin aksine sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Açık kaynaklı işletim sistemleri arasında öne çıkan alternatiflerden biri olan Linux Lite, hafif ve kullanımı kolay arayüzüyle en iyi Linux dağıtımlarından biri. Üstelik şimdi, yeni kararlı sürümüyle karşımızda.

Linux Lite 5.0 kullanıma sunuldu ve yeni nesil Ubuntu 20.04'e dayanıyor. İşletim sistemi, Linux çekirdeğinin 5.4.0-33 versiyonu üzerine yapılandırıldı ve LibreOffice 6.4.3.2, Gimp 2.10.18, Thunderbird 68.8.0, Firefox 76.0.1, VLC 3.0.9.2 gibi popüler yazılımlarla birlikte geliyor.

Emerald kod adlı Linux Lite 5.0, bugüne kadarki en zengin özelliklere sahip Linux Lite sürümü olarak olarak dikkat çekici yenilikler vadediyor. İşletim sisteminin yeni sürümü, BIOS aygıt yazılımı arayüzünü gelişmiş hale getiren UEFI ve FireWallD adlı yapılandırılabilir, yeni bir güvenlik duvarı sunuyor.

Linux Lite 5.0, yeni alternatif uygulamalarla geldi

Yazılım tarafında yapılan değişiklikler arasında, Chromium'un yerini alan Chrome tarayıcısı, SD kartlardan ve USB sürücülerden işletim sistemi kurabilmeyi sağlayan medya oluşturucu Etcher, Linux, Mac ve Windows için platformlar arası dosya paylaşımı yapabilmeyi sağlayan NitroShare, mesajlaşma uygulaması Telegram, artık desteklenmeyen CherryTree metin editörünün yerine gelen Zim var.

Linux Lite 5.0 'Emerald'ı denemek için buradan indirebilirsiniz. Özellikle Windows 10'un yeni güncellemesinden memnun değilseniz ya da Windows 7'yi terk etme zamanınızın geldiğini düşünüyorsanız alternatif olarak bu Linux dağıtımına yönelebilirsiniz.