Microsoft, dün yayınladığı Windows 10 2004'ün güncelleme notlarını paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, son güncellemenin problemlerle dolu olduğunun itirafı niteliğinde. Windows 10, son güncellemeden sonra neredeyse kullanılamaz hale geliyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10'un 2020 yılındaki ilk büyük güncellemesi "2004"ün yayınlandığından bahsetmiştik. Windows 10'a pek çok yenilik getiren bu güncelleme, daha kullanıcıların büyük bir bölümü tarafından yüklenmemişken Microsoft'tan can sıkan bazı açıklamalar geldi.

Microsoft, özellikle son bir yılda Windows 10 güncellemeleri konusunda bir türlü işleri rayına oturtamadı. Kullanıcıların hizmetine sunulan güncellemeler bir yandan mevcut sorunları giderirken diğer yandan daha büyük sorunlar ortaya çıkardı. Kullanıcıların tepki göstermesine neden olan bu durum, ne yazık ki hala düzeltilebilmiş değil. Zira Microsoft, Windows 10 2004'ün de problemlerle dolu olduğunu doğruladı.

Microsoft'un açıklamaları, son güncellemeyle sistemin neredeyse çalışamadığını ortaya koyuyor

Microsoft, Windows 10 2004'ü yayınladıktan sonra güncelleme notlarını da paylaştı. Bu notlar arasında en başta Windows 10 2004'ün bilinen problemleri yer alıyor. Bu problemlere yakından baktığımızda, güncellemeyle birlikte Windows 10'un neredeyse kararlı bir şekilde çalışamayacak duruma geldiğini görüyoruz.

Microsoft'un açıklamalarına göre Windows 10 2004, Nvidia'nın bazı ekran kartları ile uyumsuzluk sorunu yaşıyor. Ayrıca Conexant ve Synaptics ses sürücüleri de Nvidia'nın ekran kartları aynı kaderi paylaşıyorlar. Ayrıca bazı fareler, son güncellemeden sonra çalışmaz oluyor ve Thunderbolt arabirimi de takılır ya da çıkarılırken herhangi bir tepki vermiyor.

Sorunlar bu kadarla sınırlı değil

Windows 10'un son sürümünde bulunan sorunlar bu kadarla da sınırlı değil. Örneğin Intel görüntü birimleri, son güncellemeden sonra yenileme hızları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Ayrıca son güncellemeyle birden fazla Bluetooth cihazına bağlanmak da mümkün değil ve ağ bağdaştırıcılarında yaşanan sorunlar, Windows 10'un internet bağlantısını ciddi manada etkiliyor.

Microsoft, kullanıcıların sorun yaşamaması için iki adım attı

Microsoft'un açıklamalarına göre şirket, kullanıcıların sorun yaşamaması için iki farklı adım atmış durumda. Bu adımlardan ilkinde bir algoritma, güncellemeden sonra sorun yaşanıp yaşanmayacağını tespit ediyor. İkinci adım olarak ise bu güncelleme, şimdilik sadece manuel güncelleme kontrolü yapan kullanıcılara sunuluyor.

Microsoft'un Windows 10 ile ilgili çalışmaları devam ediyor ve ilerleyen dönemlerde yayınlanacak yeni güncellemeler, Windows 10 2004'ün sorunlarını giderecek. Ancak bu süreç içerisinde kullanıcıların bu güncellemeyi yapmamaları, kendileri için daha iyi olacak gibi görünüyor.