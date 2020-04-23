AMMO NYC YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video, otomobil tutkunlarının ağzını açık bıraktı. YouTuber Larry Kosilla, 300 nadir ve klasik araçtan oluşan bir otomobil koleksiyonunun bulunduğu depolardan birini ziyaret etti. AMMO NYC kanalında yayınlanan video, kısa sürede milyonlarca insan tarafından izlendi.

YouTuber Larry Kosilla, geçtiğimiz günlerde Ferrari, Ford, Corvette ve Lamborghini gibi markaların nadir ve klasik 300 otomobilinden oluşan bir araba koleksiyonunun bulunduğun 3 depodan birinin videosunu paylaştı.

300 araçlık koleksiyonun ismini vermek istemeyen sahibi, YouTuber Kosilla’nın değerli koleksiyonun bir kısmını gezmesine ve görüntülemesine izin verdi. Araçların neredeyse üst üste depolandığı üç deponun birini gezebilen Kosilla, koleksiyonun hayranlık uyandırıcı olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınından önce Kosilla’nın kaydettiği araba koleksiyonu videosu, ancak 10 Nisan tarihinde yayınlanabildi. 300 araçlık araba koleksiyonunun videosu 10 gün içerisinde 2.2 milyon insan tarafından izlendi.

Koleksiyonda ABD ve Avrupa’da nadir olarak bulunan araçlar yer alıyor

Depoda bulunan araçların 2 milyon insanın dikkatini çekmiş olması şaşırtıcı değil. Kosilla’nın videosunu paylaştığı depoda Ferrari, Ford, Oldsmobile, Matra Djet ve Rolls-Royce gibi markaların ürettiği, artık nadir olarak bulunabilen araçlar bulunuyor.

Larry Kosilla, isimsiz koleksiyonerin bütün koleksiyonunu görmediğini söylüyor. Aslında Kosilla, depoyu gördükten sonra diğer depoları da görmek ve görüntülerini almak için bir plan yaptı. Ancak koronavirüs salgını Kosilla’nın planlarının ertelenmesine neden oldu.

Kosilla, koleksiyondan 3 yıl önce haberdar olmuş

YouTuber Kosilla, 300 nadir ve klasik araçtan oluşan koleksiyona ulaşma öyküsünü Business Indsider’a anlattı. Kosilla, koleksiyonu aslında 3 yıl önce öğrendiğini söylüyor. İsimsiz koleksiyonerin arkadaşının gönderdiği bir e-posta ile Kosilla, bu olağanüstü koleksiyondan haberdar olmuş.

Araçların sahibi olan isimsiz koleksiyonere ulaşan Kosilla, araçları görmeyi ve gereken restorasyon işlemlerini yapmayı teklif etti. Ancak araçların sahibinin sürekli seyahat etmesi gibi nedenlerden dolayı Kosilla, üç yıl boyunca koleksiyonu görememiş.

2020’nin başlarında bu sefer koleksiyonun sahibi Kosilla’ya ulaşmış ve depolarda bulunan araçlar için Kosilla’dan yardım istemiş. Araçların bulunduğu depolarda artık yer kalmadığını söyleyen koleksiyoner, daha fazla araca yer açmak için bazı araçları satacağını, bunun için araçlar üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Gizemli koleksiyonerin koleksiyondaki bazı araçları satma girişimi koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir döneme ertelenmek zorunda kaldı. Koleksiyon üzerinde yapılacak çalışma da aynı şekilde ileri tarihe ertelendi.

Depoda yer kalmadığı için araçlar üst üste sıralanmış

300 araçtan oluşan koleksiyon marka ve modellerine göre sıralanamıyor. Araçlar, koleksiyonerin araçları aldığı tarihlere göre depolarda istiflenmiş durumda. Kosilla, araçların depolanma yöntemini Tetris oyununa benzetti. Araba depolamak için oldukça dar olan deponun alanını artırmak için zeminde yer alan otomobillerin üst kısmına asansörlerle araçlar yerleştirilmiş.

Larry Kosilla, otomobil koleksiyonunda kendisinin daha önce görmediği 10-12 araç bulunduğunu söylüyor. Kosilla, Ford GT40, Ferrari Lusso ve Nicholas Cage’e ait olduğu söylenen bir Lamborghini LM002 gibi araçların kendisinin koleksiyondaki favorileri arasına girdiğini söylüyor.

Kosilla, araçların sahibi olan gizemli koleksiyonerin, belli bir marka ve model üzerine yoğunlaşmak yerine istediği araçları aldığını söylüyor. Otomobil endüstrisinden olmayan koleksiyoner, koleksiyonunda bulunan araçların hemen hemen hepsini ne zaman ve hangi hikaye aldığını hatırlıyor.

Araçların temizlenmesi 2 ayı alabilir

Hayranlık uyandırıcı koleksiyonu görme şansı yakalayan Larry Kosilla, koleksiyon için nasıl bir rol alacağını henüz bilmiyor. Ancak Kosilla, araçların temizlenmesi ve yeniden şekillendirilerek insanların karşısına çıkarılmasında rol almak istiyor. Kosilla, araçlar üzerinde çalışmaya başlayabilseydi işinin 2 ay içinde bitebileceğini söylüyor. Ancak araçların restorasyon işlemleri sırasında YouTube kanalı için görüntü almaya çalışması, sürecin 4 aya çıkmasına neden olabilir.

Araçların temizlenmesi için uzun bir zaman gerektiğini söyleyen Kosilla, her arabanın temizlenmesi gerekmediğini söylüyor. Kosilla, bazı koleksiyonerlerin araçlarını el değmemiş olarak istediklerini söylüyor.

Kosilla, şu anda özellikle koleksiyonda bulunan iki Plymouth Superbird’ün yeniden hayata döndürme çalışmasına katılmak istiyor. YouTuber, iki araçtan birinin karmaşık bir boya çıkarma işlemine ihtiyaç duyacağını söylüyor.

Araçlar açık artırmaya çıkarılacak

İsmi açıklanmayan koleksiyoner, satacağı araçların tümünü tek seferde açık artırmaya çıkarmayacak. Araçlar 10, 20 veya 100 araçlık gruplar halinde açık artırmaya çıkarılacak. Koleksiyoner bu açık artırmalardan elde ettiği gelirle koleksiyonuna yeni araçlar katmak istiyor.

300 araçlık otomobil koleksiyonunun bulunduğu depolardan birini görüntüleyebilen Larry Kosilla, geri kalan araçları da koronavirüs salgınının ardından görmeyi planlıyor. Kosilla, koleksiyonun yayınladığı videosunun dışında bir de koleksiyonda bulunan Bizzarrini P538’i temizledi ve aracın videosunu YouTube’da yayınladı.

300 araçtan oluşan koleksiyonun videosu:

Koleksiyonda bulunan Bizzarrini P538’in temizlenme anları: