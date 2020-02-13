Lise Öğrencisi, Yüz Tanıma ile Yoklama Projesi Geliştirdi

Manisa Fen Lisesi'nden bir öğrenci, yüz tanıma sistemine dayanan yoklama sistemi geliştirdi. Yapay zekaya ilgi duyan başarılı öğrenci, projesini TÜBİTAK'a sundu. Projenin kabul görüp görmeyeceği ise merak konusu.

Manisa Fen Lisesi'nde okuyan bir öğrenci, yüz tanıma sistemi ve yapay zekanın kullanıldığı bir yoklama sistemi geliştirerek TÜBİTAK'a sundu. 10. sınıf öğrencisi Zeynep Işıldak, yapay zeka araştırmalarına olan ilgisini geçen yıl okulda kurulan bilim ve teknoloji atölyesindeki çalışmalarına yansıttı.

Zeynep Işıldak'ın kurduğu sistem, öğrencilerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarının veri tabanında toplanmasına ve sınıfların girişleri ile okul bahçelerine yerleştirilen nesne tanıma özelliğine sahip kameralara dayanıyor. Işıldak, sistemin prototipinde kedi ve muhabbet kuşlarını kullandı. Yurt içindeki ve dışındaki benzer çalışmaları inceleyen başarılı öğrenci, benzer çalışmalardaki hataları tespit edip kendi yazılımını yaptığı sistemle TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulundu.

Işıldak yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'a sunduğu projenin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Nesne tanıma kameralarıyla yoklama sistemi kullanan okullara yönelik bir proje bu. Bu konuda bir sistem düzeltmesi geliştirdik. Önceden yüz tanıma sistemi yapılan sınıf yoklamalarındaki hataları tespit ettik." dedi.

Projenin önceliği, 'öğrenci güvenliği'

Sistemi geliştirirken en başta öğrenci güvenliğini göz önünde bulundurduğunu dile getiren Işıldak,"Okuldan kaçma, birbirinin yerine imza atma gibi olayların önüne geçmek için direkt yüz tanıma sistemiyle bir sistem geliştirmeyi düşündük. Sistem şöyle çalışıyor: Öğrencilerin kayıtlarıyla birlikte 200 ila 500 arası yüzlerinin tam ya da kısmen göründüğü fotoğrafları toplayarak sisteme tanımlıyoruz. Kameramız da bu öğrenciyi gördüğünde yoklama sisteminde 'burada' diye işaretliyor. Kameralarımız hem sınıfların giriş ve çıkışlarında hem de okul bahçelerinde olacak. Derse girmediyse bile okulda olup olmadığını tespit etmek için bu yönlerini düşünerek hazırladık." şeklinde konuştu.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim 2023 vizyonu çerçevesinde hazırladıkları projeyle sınıflardaki yoklama süresinde ciddi tasarruf edeceklerini belirterek, "Yapay zeka ile birlikte kullanılan nesne tanıma programları var, öğrencilerin okula saat kaçta geldiklerini tespit edip aileleriyle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.