İzmirli Elanur, Uluslararası Matematik Yarışmasında 1. Oldu

İzmir'de başarılı bir öğrenci olarak adından söz ettiren 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olmayı başardı.

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi olan Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Birçok yarışmada derece elde eden Akıncı, son olarak internet ortamında düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olmayı başardı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, makamında ağırladığı Elanur Akıncı'yı bu büyük başarısı için tebrik etti ve ona çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren genç yetenek, "Bu başarıdan ötürü çok sevinçliyim. Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan'a ve aileme teşekkür ediyorum. İleride bilim insanı olmayı hedefliyorum. İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da çalışıyorum. Günlüğümü de kendi tasarladığım simgelerle oluşturdum." diye konuştu.

Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan ise öğrencisindeki matematik zekasını görünce ailesiyle irtibata geçerek onunla birebir çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Anne Kezban Akıncı da kızının disiplinli ve matematiğe karşı ilgili bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin matematiği sevmelerini ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyon olan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, internet ortamında, dünya çapında düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.