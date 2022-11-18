Liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı' Başlatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı' adında yeni bir eğitim programı başlattı. Liseli gençler, bu program kapsamında bilimsel araştırma yapabilmeyi öğrenecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizdeki tüm liseleri kapsayan önemli bir karar aldığını açıkladı. Buna göre birkaç yıldır ilk ve orta dereceli okullarda uygulanmakta olan "Bilim Uygulamaları Programı", gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla liselerde de uygulanacak. Bu uygulama ile lise çağındaki gençler, onlarca kategoride akademik çalışma yapmanın temelini öğrenme imkanı yakalayacaklar.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalarda, "Öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları çok önemli. Bu nedenle onları her açıdan desteklemeye çalışıyoruz ve uygulamalı olarak tüm süreçlere dâhil ederek yaparak öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler." ifadelerine yer verildi.

Peki öğrencileri tam olarak ne bekliyor?

Bilim Uygulamaları Programı ile öğrenciler; eğitim, hukuk, politika, ekonomi, kültür, edebiyat, sanat, bilim, teknoloji, çevre, değerler, coğrafya ve tarih gibi alanlarda bilimsel düşünebilme, rapor hazırlama, kendini ifade edebilme ile araştırma ve sunum yapma gibi konularda uygulamalı eğitimler alacaklar. Bu bağlamda; öğrencilere konferans veya seminer düzenleme, ayrıca sempozyum veya forum gibi etkinlikler gerçekleştirme imkanı sunulacak.

Üniversiteler ile iş birlikleri yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kararına göre liseler ile üniversiteler arasında iş birlikleri yapılacak. Bu iş birlikleri kapsamında akademisyenler de eğitimlere dahil olacak. Böylelikle lise çağındaki gençler, tıpkı üniversiteli büyükleri gibi bilimsel araştırma yapabilmenin temelini atmış olacaklar.

Bu ay sonu itibarıyla bazı illerde başlayacak

Liseler için hazırlanan Bilim Uygulamaları Programı, bu ay sonu itibarıyla Ankara, Bursa, Aydın, Samsun, Adıyaman, Iğdır ve Isparta'da pilot uygulama kapsamında resmen başlayacak. Önümüzdeki yıl da 81 ildeki tüm liseler, bu eğitim programına hazır hale gelmiş olacak.